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जहां आज भी गूंजती है महाराजा छत्रसाल की शौर्यगाथा, पीएम नेहरू थे वीरता के कायल

छतरपुर से 12 किमी दूर स्थित धुबेला संग्रहालय में महाराज छत्रसाल के शौर्य की अमिट निशानियां आज भी सुरक्षित. देखें- मनोज सोनी की रिपोर्ट.

Chhatarpur Dhubela Museum
जहां आज भी गूंजती है महाराजा छत्रसाल की शौर्यगाथा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 6:11 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 6:17 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर : "छत्ता तेरे राज में, धक-धक धरती होय, जित-जित घोड़ा मुख करे, तित-तित फत्ते होय " बुंदेलखंड के महान योद्धा महाराजा छत्रसाल के पराक्रम और शौर्य को लेकर ये प्रसिद्ध पंक्ति है. इसका अर्थ है कि महाराज छत्रसाल के शासन काल में उनके नाम से ही धरती कांपती है और घोड़ा जिस भी दिशा में जाता है, वहां विजय होती है. मुगल सम्राट औरंगजेब को खदेड़कर भगाने वाले छत्रसाल महाराज की शौर्य को जीवंत करने वाला घुबेला संग्रहालय अद्भुत है. यहां देश के कोने-कोने के साथ ही विदेशी पर्यटक भी विजिट करने आते हैं.

बुंदेलखंड की कला, संस्कृति और वीरता की झलक

महान योद्धा महाराजा छत्रसाल के 18वीं शताब्दी में बने एतिहासिक महल में संग्रहालय का शुभारंभ देश के पहले प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू ने 12 सितंबर 1955 को किया था. ये म्यूजियम आज भी बुंदेलखंड की कला, संस्कृति और वीरता को एक साथ समेटे हुए है. महाराजा छत्रसाल बुंदेला राजपूत योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने औरंगजेब की मुगल सेना से संघर्ष कर पन्ना और छतरपुर क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी.

धुबेला संग्रहालय में महाराज छत्रसाल के शौर्य की अमिट निशानियां (ETV BHARAT)

इतिहास के जानकर गौरव दीक्षित बताते हैं "धुबेला किसी जमाने में महाराजा छत्रसाल की छावनी हुआ करती थी, जिसकी निशानियां आज भी मौजूद हैं. आजादी के बाद इसे पीडब्ल्यूडी ने हैंडओवर कर लिया था. इसके बाद पुरातत्व विभाग के अधीन आ गया, जो आज भी पुरातत्व विभाग की देखरेख में बना हुआ है."

Chhatarpur Dhubela Museum
धुबेला संग्रहालय में बुंदेलखंड की कला, संस्कृति की झलक (ETV BHARAT)

संग्रहालय में तलवार, कटार, चाकू, बरछी, बंदूक

एक समय धुबेला संग्रहालय मध्य प्रदेश का पहला संग्रहालय था. ये संग्रहालय महाराजा छत्रसाल की ऐतिहासिक चीजों को आज भी संगृहीत किये हुए है, जहां गोला-बारूद, तलवार, कटार, चाकू, बरछी, बंदूक, छत्रसाल की तलवार सहित बहुत प्राचीन समान आज भी रखा हुआ है. इसे देखने दूर-दूर से लोग आते हैं. महाराजा छत्रशाल शोध संस्थान के संरक्षक गोविंद सिंह बुन्देला बताते हैं "देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 12 सितंबर 1955 में बुंदेलखंड के दौरे पर आए और छतरपुर के मऊसहानियां धुबेला स्थित महाराजा छत्रशाल के म्यूजियम का उद्घाटन किया. यहां महाराजा छत्रशाल की ऐतिहासिक चीजें आज भी सुरक्षित हैं."

Chhatarpur Dhubela Museum
छतरपुर से 12 किमी दूर स्थित धुबेला संग्रहालय (ETV BHARAT)

पं. नेहरू के साथ इंदिरा गांधी भी आई थीं

इतिहासकार गौरव दीक्षित बताते हैं "जवाहरलाल नेहरू का छतरपुर जिले में आगमन हुआ था, तब उनके साथ इंदिरा गांधी भी साथ थीं, उस समय उनकी उम्र 35-36 होगी. नेहरू जी धुबेला के बाद हरपालपुर, नौगांव के मल्होत्रा परिवार के यहां गए. नौगांव से होते हुए खजुराहो पहुंचे. नौगांव में नेहरू मंच आज भी बना हुआ."

Chhatarpur Dhubela Museum
महाराजा छत्रसाल के शासन काल की निशानियां (ETV BHARAT)

जब कार में दबी पहले प्रधामनंत्री की उगंली

Chhatarpur Dhubela Museum
महाराज छत्रसाल के शासनकाल की तलवारें (ETV BHARAT)

इतिहास के जानकार शंकर लाल बताते है "जब कार में नेहरू जी की उंगली दब गई थी पर गुस्से की जगह नेहरू जी ने धैर्य का परिचय दिया था. जब चाचा नेहरू छतरपुर से होकर खजुराहो घूमने के लिए जा रहे थे, तभी तत्कालीन एसपी जौहर ने उन्हें गाड़ी में बैठाया और जैसे ही गाड़ी का गेट बंद किया तो पंडित नेहरू की एक अंगुली गेट में दब गई और खून निकलने लगा. खून निकलता देखकर गाड़ी के अंदर मौजूद लोग और एसपी घबरा गए. चिंतित एसपी जौहर को लगा कि पता नहीं पंडित नेहरू अब उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू शांत रहे और उन्होंने एसपी से कुछ भी नहीं कहा."

Last Updated : April 14, 2026 at 6:17 PM IST

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