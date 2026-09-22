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भारत को कास्टवादी नहीं राष्ट्रवादी बनाएंगे, रथ यात्रा पर ETV भारत पर बाबा बागेश्वर का ऐलान

रथ यात्रा पर ETV भारत से बाबा बागेश्वर की खास बातचीत ( Etv Bharat )

छतरपुर: '' हम कागजों में नहीं विचारो में हिन्दू राष्ट्र देखना चाहते है.'' ये कहना है देश के जानेमाने कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और सनातन का संदेश देने के लिए 11 अक्टूबर से रथा यात्रा निकालने वाले हैं. बाबा बागेश्वर का ये रथ 5 दिन में 500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा. बागेश्वरधाम के प्रमुख पं.धीरेंद्र शास्त्री ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा ETV भारत से साझा की. बाबा बागेश्वर धीरेद्र शास्त्री ने ईटीवी भारत से कहा, '' रथ यात्रा धाम से शुरू होगी, पन्ना जिले के अमानगंज, इसके बाद यात्रा पवई, सागर, दमोह, हटा और टीकमगढ़ होते हुए वापस छतरपुर पहुंचेगी, जहां पड़ाव होगा, वहीं रात में हवन ओर हिन्दू राष्ट्र के लिए लोगों को शपथ दिलाई जाएगी.'' वहीं धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, '' हिन्दू सनातनी एक होगा तो भारत नेक होगा, जब तक भारत की सनातनी एकता नहीं होती तब तक यह पड़ाव चलता रहेगा.'' भारत को कास्टवादी नहीं राष्ट्रवादी बनाएंगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ईटीवी भारत से कहा, '' इस देश मे लोग कास्टवादी नहीं, राष्ट्रवादी बनें. यह एक वैचारिक आंदोलन है और इस को भारत के हर कोने में भी करना चाहिए. हम कागजों में हिन्दू राष्ट्र नहीं, विचारो में हिन्दू राष्ट्र देखना चाहते हैं. विचारों की क्रांति के लिए रथयात्रा निकाली जा रही है. हर 20 किलोमीटर पर एक पड़ाव होगा. वहां के लोगों को सूचना होगी, लोगों के अंदर सनातन के प्रति क्रांति लाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी. इस समय विश्व मे शांति, सनातन की क्रांति की आवश्यकता है. धीरे धीरे यह यात्रा पूरे देश मे होगी.'' भारत को कास्टवादी नहीं राष्ट्रवादी बनाएंगे : धीरेंद्र शास्त्री (Etv Bharat)