भारत को कास्टवादी नहीं राष्ट्रवादी बनाएंगे, रथ यात्रा पर ETV भारत पर बाबा बागेश्वर का ऐलान
बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री का ETV भारत पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. विचार क्रांति के लिए रथयात्रा का ऐलान. जगाएंगे सनातन की अलख. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 12:38 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 1:30 PM IST
छतरपुर: '' हम कागजों में नहीं विचारो में हिन्दू राष्ट्र देखना चाहते है.'' ये कहना है देश के जानेमाने कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और सनातन का संदेश देने के लिए 11 अक्टूबर से रथा यात्रा निकालने वाले हैं. बाबा बागेश्वर का ये रथ 5 दिन में 500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा. बागेश्वरधाम के प्रमुख पं.धीरेंद्र शास्त्री ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा ETV भारत से साझा की.
बाबा बागेश्वर धीरेद्र शास्त्री ने ईटीवी भारत से कहा, '' रथ यात्रा धाम से शुरू होगी, पन्ना जिले के अमानगंज, इसके बाद यात्रा पवई, सागर, दमोह, हटा और टीकमगढ़ होते हुए वापस छतरपुर पहुंचेगी, जहां पड़ाव होगा, वहीं रात में हवन ओर हिन्दू राष्ट्र के लिए लोगों को शपथ दिलाई जाएगी.'' वहीं धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, '' हिन्दू सनातनी एक होगा तो भारत नेक होगा, जब तक भारत की सनातनी एकता नहीं होती तब तक यह पड़ाव चलता रहेगा.''
भारत को कास्टवादी नहीं राष्ट्रवादी बनाएंगे
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ईटीवी भारत से कहा, '' इस देश मे लोग कास्टवादी नहीं, राष्ट्रवादी बनें. यह एक वैचारिक आंदोलन है और इस को भारत के हर कोने में भी करना चाहिए. हम कागजों में हिन्दू राष्ट्र नहीं, विचारो में हिन्दू राष्ट्र देखना चाहते हैं. विचारों की क्रांति के लिए रथयात्रा निकाली जा रही है. हर 20 किलोमीटर पर एक पड़ाव होगा. वहां के लोगों को सूचना होगी, लोगों के अंदर सनातन के प्रति क्रांति लाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी. इस समय विश्व मे शांति, सनातन की क्रांति की आवश्यकता है. धीरे धीरे यह यात्रा पूरे देश मे होगी.''
हिंदू राष्ट्र रथ यात्रा में देश भर के साधु संत होंगे सामिल
बाबा बागेश्वर धीरेद्र शास्त्री कहते हैं कि इस 5 दिनों की रथ यात्रा में 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला होगा. देश भर के साधु संत यात्रा में शामिल होंगे. देश के जानेमाने कथा वाचक बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री इससे पहले भी कई बार अपनी यात्रा निकाल चुके हैं. नवंबर 2024 में हिंदू जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसमें 160 किलोमीटर पदयात्रा पर निकले थे, जो 21 से 29 नवंबर तक चली थी. वहीं, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को जाति-पाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश देते हुए कहा था, "जात,पात की करो विदाई,हम सब हिन्दू भाई-भाई"
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इसके एक साल बाद नवंबर 2025 में बाबा बागेश्वर ने 10 दिन की सनातन एकता पदयात्रा निकाली थी, जो दिल्ली के छतरपुर स्थित आद्य कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर तक पहुंची थी. यह यात्रा बाबा बागेश्वर ने अलग-अलग राज्यों से होते हुए पूरी की थी. लेकिन इस बार इस पदयात्रा की जगह रथ यात्रा होगी, जिसमें एक बार फिर सैकड़ों साधु-संत शामिल होंगे, यात्रा 11 अक्टूबर से शुरू होगी और 5 दिन तक चलेगी.
सनातन की अलख जगाएंगे बागेश्वर
देश के प्रख्यात कथावाचक बाबा बागेश्वर ने कहा, '' हम कागजों में नहीं, विचारों में हिन्दू राष्ट्र देखना चाहते हैं, विचारो की क्रांति के लिए रथयात्रा निकाली जा रही है. हर गांव में, जिले में, लोगों के दिलों में सनातन की अलख जगाई जाएगी.''