ETV Bharat / state

छतरपुर गोलीकांड पर सियासत शुरू, शालीग्राम के बहाने बाबा बागेश्वर टारगेट पर

छतरपुर: देश-दुनिया में प्रख्यात कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई का मामला सुर्खियों में है. छतरपुर में फायरिंग और युवक को गोली लगने के मामले में धीरेंद्र शास्त्री के भाई का नाम भी आरोपियों में आया है, जिसके बाद कांग्रेस की भी इस मामले में एंट्री हो गई है. भले ही बाबा बागेश्वर अपने भाई शालीग्राम से अलग होने की बात कई बार कह चुके हों पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने इसी बहाने बाबा बागेश्वर पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि गरीबों की हाय लेने से भला नहीं होगा.

छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव में हुए चर्चित गोलीकांड के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. युवक पर गोली चलाने के आरोप में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग सहित चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. राजनगर पुलिस शालिग्राम गर्ग और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं. इसी बीच राजनगर के पूर्व कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नातीराजा दूसरे पक्ष से मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की.

छतरपुर गोलीकांड से सियासी भूचाल (ETV Bharat)

आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

पूर्व विधायक विक्रम सिंह शुक्रवार को कोड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली. इस दौरान विक्रम सिंह नाटी ने कहा, "कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और मामले में फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए."

भाई के बहाने बाबा बागेश्वर पर निशाना

वहीं, पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने बाबा बागेश्वर को लेकर कहा, " संत क्या ऐसे होते हैं, जमीन हड़पना साधु संतों का काम नही है. बाबा बागेश्वर गरीबों की हाय ना लें, ठीक नहीं होगा. एक ओर बाबा धीरेद्र शास्त्री कहते हैं कि मुझे भाई से कोई मतलब नहीं है तो दूसरी ओर उसके भाई के पास करोड़ों की जमीनें, लग्जरी गाड़ियां कहां से आ रही हैं? मामले की जांच होनी चाहिए. बाबा बागेश्वर के भाई के द्वारा जो घटना की गई वह निंदनीय है."