बागेश्वर धाम में 305 जोड़ों का विवाह, साधु-संतों ने दिया आशीर्वाद, 8 देशों के राजदूत थिरके

छतरपुर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में रामभद्राचार्य ने कहा, अब मैं धीरेंद्र शास्त्री की शादी में ही आऊंगा.

Chhatarpur 305 couples married
बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में साधु संतों ने दिया आशीर्वाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 11:07 PM IST

Updated : February 15, 2026 at 11:12 PM IST

छतरपुर: बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर 305 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई. जिसमें एक नेपाली जोड़ा भी शामिल था. इस मौके पर नेपाल के 50 बाराती भी इस विवाह के साक्षी बने. इस सामूहिक विवाह में हर जोड़े को 3 लाख का सामान गिफ्ट स्वरूप दिया गया. वहीं, विवाह समारोह में टाइगर राजा, सांसद मनोज तिवारी, राजस्थान के मंत्री, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और मंत्री सहित 8 देशों के राजदूत समेत कई हस्तियां दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे.

साधु-संतों ने वर-वधू को दिया आशीर्वाद

बागेश्वर धाम पर 305 गरीब कन्याओं के बाबा बागेश्वर ने पिता बन कर हाथ पीले किये. इस आयोजन में देश दुनिया भर की हस्तियां साक्षी बनीं साथ ही साधु संतों ने वर-वधु को आशीर्वाद दिया. वृंदावन धाम से आए गोरी गोपाल आश्रम के प्रमुख अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि "जो सबको जोड़ता है, वह समाज को हमेशा ऊपर रखता है. बागेश्वर महाराज जो संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं, वह अविस्मरणीय है. भगवान बालाजी की कृपा से और समृद्ध होकर ऐसे कार्य करते रहें."

बागेश्वर धाम में 305 जोड़ों का विवाह (ETV Bharat)

'अब धीरेद्रे शास्त्री की शादी में आऊंगा'

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि "मैं 29 जून से 13 जनवरी तक एकांतवास में जा रहा हूं. मुझे लगता है कि अब अगले साल जब मैं आऊंगा, तो धीरेंद्र शास्त्री की शादी में आऊंगा."

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सपरिवार कन्या विवाह महोत्सव में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि बागेश्वर महाराज की उम्र भले ही छोटी है, लेकिन उनके संकल्प बहुत बड़े हैं. यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पावन अवसर पर बागेश्वर धाम आया हूं." उन्होंने सभी बेटियों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया.

MP Mahashivratri mass marriage
साधु संतों ने वर-वधू को दिया आशीर्वाद (ETV Bharat)

इधर पं. धीरेन्द्र शास्त्री ने इस अवसर पर कहा कि "मेरी मति ठीक रही तो मेरी इच्छा है कि बागेश्वर धाम में 1100 कन्याओं का विवाह इसी मंडप में करवाउंगा. कैंसर अस्पताल का काम भी तेजी से चल रहा है और मेरी इच्छा है कि यह भी जल्द पूरा हो ताकि मरीजों को लाभ मिल सके."

8 देशों के राजदूत विवाह समारोह में थिरके

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बागेश्वर धाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने पहुंचे अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का खजुराहो एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. बागेश्वर परिवार के सदस्य पवन अहलूवालिया, नलिन खेतान सहित केजेएस परिवार के प्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर पारंपरिक तरीके उनका अभिनंदन किया. इस समारोह में 8 देशों के राजदूत पहुंचे थे. जिसमें चिली, पेरू, उरुग्वे, एक्वाडोर, पैनामा, पैराग्वे, सूरीनाम और एल सालावाडोर के राजदूत शामिल थे. सभी राजदूतों के साथ बाबा बागेश्वर थिरकते नजर आए.

नेपाल से पहुंचे 50 बाराती

बाबा बागेश्वर धाम में जिन कन्याओं की विवाह कराई गई, उन हर बेटियों को 3 लाख का सामान दिया गया है. इसके अलावा हर जोड़े को 30 हजार की फिक्स डिपॉजिट (एफडी) भी मिली है. इस सामूहिक विवाह में एक जोड़ा नेपाल का भी था. जिसके कारण विवाह के दौरान नेपाली और भारतीय दोनों रीति-रिवाजों के रस्म निभाए गए. इसके साथ ही नेपाल से आए 50 लोग भी इस सामूहिक शादी के साक्षी बने.

स्वागत के लिए नागपुर से मंगाई मिठाई

बागेश्वर धाम में 7वें कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया. जिसमें बाबा बागेश्वर ने दामादों के स्वागत के लिए नागपुर से रसमलाई मंगवाई थी. पेप्टिक ग्रुप के डायरेक्टर विनय चौरसिया ने इस आयोजन के मौके पर एक दर्शन दीर्घा बनाया था. जिसके माध्यम से श्रद्धालु को आध्यात्मिक इतिहास सहित तप और संकल्प की शक्ति का संदेश दिया गया. इस दर्शन दीर्घा में बागेश्वर महाराज की अब तक के जीवन की चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया.

संपादक की पसंद

