बागेश्वर धाम में 305 जोड़ों का विवाह, साधु-संतों ने दिया आशीर्वाद, 8 देशों के राजदूत थिरके

बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में साधु संतों ने दिया आशीर्वाद ( ETV Bharat )