बागेश्वर बाबा निजी खजाने से करेंगे 300 लड़कियों के हाथ पीले, 1 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू

छतरपुर के बागेश्वर धाम में 15 फरवरी को होगा महोत्सव, बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री कराने जा रहे बेटियों का विवाह. जरुरतमंद करा लें रजिस्ट्रेशन.

BAGESHWAR BABA 300 GIRLS MARRIAGE
बागेश्वर बाबा अपने निजी खजाने से करेंगे 300 लड़कियों के हाथ पीले (Bageshwar Dham Sarkar X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 1:30 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 1:35 PM IST

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वे अपनी कथाओं, बयानों, यात्रा सहित हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर चर्चा में रहते हैं. इस बार धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर एक अच्छी खबर दी है. जहां उन्होंने गरीब बेटियों की शादी कराने की घोषणा करते हुए रजिस्ट्रेशन की तारीख बताई. बागेश्वर् बाबा ने इस आयोजन में जुड़ने की सभी से अपील की.

धीरेंद्र शास्त्री कराएंगे 300 बेटियों का विवाह

सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम में हर साल शिवरात्रि के दिन सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाता है. इस महोत्सव के माध्यम से उन गरीब बेटियों को परिणय सूत्र में बांधा जाता है, जो बेसहारा, मातृ पितृहीन, अर्थहीन हैं. 15 फरवरी 2026 को होने वाले इस महोत्सव में 300 बेटियों को वैवाहिक बंधन में बांधा जाएगा. 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच बेटियों के रजिस्ट्रेशन होंगे. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव के संबंध में बताया कि "इस साल 300 बेटियों का विवाह करने का निर्णय लिया गया है.

बागेश्वर बाबा ने वीडियो जारी कर दी जानकारी (ETV Bharat)

विवाह के लिए 1 दिसंबर से शुरु है रजिस्ट्रेशन

1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच धाम के कार्यालय नंबर-5 में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी. इस महोत्सव में उन बेटियों के विवाह किए जाते हैं, जो बेसहारा, अत्यंत निर्धन परिवार, मातृ-पितृ हीन हैं. उन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम में आने वाले दान से बेटियों का विवाह किया जाएगा. बागेश्वर बाबा ने कहा कि अगर देशभर के मंदिरों की दान पेटियों से बेटियों का घर बसने लगेगा, तो मानस मंदिर भी घर-घर बनने लगेगा है. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से इस आयोजन से जुड़ने की अपील की.

MP 1 DECEMBER MARRIAGE REGISTRATION
बागेश्वर बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Bageshwar Dham Sarkar X Image)

लोगों से सही डॉक्यूमेंट्स लाने की अपील

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी रजिस्ट्रेशन कराने आएगा, वह पूरी तरह से सही दस्तावेज लेकर आए. बागेश्वर धाम की टीम घर-घर जाकर उनकी जांच करेगी. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंचेगी, उतने ही जरुरतमंद की मदद होगी. 15 फरवरी को बागेश्वर धाम में बड़ा महोत्सव होगा. जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंचेंगे.

Last Updated : November 25, 2025 at 1:35 PM IST

BAGESHWAR BABA DHIRENDRA SHASTRI
MP 1 DECEMBER MARRIAGE REGISTRATION
CHHATARPUR SAMUHIK KANYA VIVAH
BAGESHWAR DHAM SAMUHIK VIVAH
BAGESHWAR BABA 300 GIRLS MARRIAGE

