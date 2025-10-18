धनतेरस पर छतरपुर के बाजारों में रौनक चरम पर, GST दरों में कटौती से खरीदारों में उल्लास
मध्य प्रदेश के छतरपुर में धनतेरस के मौके पर बाजारों में जबरदस्त रौनक. सोना-चांदी से लेकर वाहन और बर्तनों की दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 9:27 PM IST
छतरपुर: दिवाली से पहले PM मोदी ने कई चीजों पर GST दरों को कम कर दिया था. धनतेरस पर जिसका असर छतरपुर के बाजारों में दिख रहा है. बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं. पिछले साल की अपेक्षा इस बार व्यापारियों में अधिक उत्साह दिख रहा है. सराफा, बर्तन समेत अन्य छोटी-बड़ी सभी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है.
धनतेरस पर बाजार गुलजार
धनतेरस के दिन छतरपुर की बाजारों में खूब रौनक नजर आ रही है, व्यापारियों ने अपनी दुकानें दुल्हन की तरह सजा रखी हैं. धन के देवता कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा से दिवाली उत्सव शुरू हो जाता है. इस अवसर पर सराफा, ऑटोमोबाइल और बर्तन बाजार में जमकर खरीदारी होने लगती है. धनतेरस पर की गई खरीदारी को अक्षय फल देने वाला माना जाता है, जिसके चलते लोग विशेष रूप से सोना-चांदी, वाहन और बर्तनों की खरीदारी करते हैं.
पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक
धनतेरस के दिन सोने, चांदी और धातु के सामानों की खरीदारी को शुभ माना जाता है. यह पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक है. इस दिन की गई खरीदारी को जीवन में स्थाई समृद्धि और सुख का कारक माना जाता है. लोग अपने घरों में नए बर्तन, गहने और अन्य धातु से बने वस्त्र लाकर सुख और समृद्धि का स्वागत करते हैं.
व्यापारी और ग्राहक में दिख रही उत्साह
सराफा, ऑटोमोबाइल और बर्तन बाजार के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल बाजार में भी ग्राहकों की भीड़ है. दुकानदारों ने ग्राहकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्टाफ की संख्या बढ़ा दी है. ताकि ग्राहकों को अच्छे सेवा अनुभव के साथ त्योहार का आनंद मिल सके. धनतेरस पर सभी बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जोर-शोर से चल रहा है. जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों ही उत्साहित नजर आ रहे हैं.
पंडित सौरभ तिवारी ने बताया शुभ मुहूर्त
कथावाचक पंडित सौरभ तिवारी ने बताया "पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर (शनिवार) दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर शुरू हो गई है, जोकि 19 अक्टूबर को 12 बजकर 1 मिनट से दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. लाभ-उन्नति चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा, इसके अलावा प्रदोष काल शाम 6 बजकर 11 मिनट से रात 8 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. इस दौरान आप खरीदारी से लेकर पूजा, पाठ तक कोई भी शुभ काम कर सकते हैं."
धनतेरस से लेकर दिवाली के शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए सोने, चांदी के जेवरात, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और बर्तन की दुकानों में छूट और विशेष ऑफर की भारी भरमार है. GST की दरों में कटौती के चलते व्यापारियों में भी उत्साह देखा जा रहा है. ऑटोमोबाइल बाजार में ग्राहकों को आसान फाइनेंसिंग विकल्प और कैशबैक ऑफर के साथ आकर्षित किया जा रहा है.