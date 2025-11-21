फिल्म 120 बहादुर में चमका छतरपुर का छोरा, इस किरदार में नजर आएंगे देवेंद्र अहिरवार
फिल्म '120 बहादुर' में बैगन नाम के किरदार में पहरा गांव के देवेंद्र अहिरवार, पिता हैं किसान.
छतरपुर: फिल्मी दुनिया को मध्य प्रदेश ने कई नाम दिए हैं, वहीं अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है. मध्य प्रदेश के छतरपुर के छोटे से गांव में रहने वाले देवेंद्र अहिरवार ने अपने गांव ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. किसान के बेटे देवेंद्र ने फिल्म 120 बहादुर में नजर आ रहे हैं. उनका नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और गीतकार जावेद अख्तर के साथ फिल्म के पोस्टर पर भी नजर आ रहा है. वे इस फिल्म में एक खास किरदार निभा रहे हैं, जिसकी जानकारी लगते ही उनके गांव में खुशी का माहौल है.
फिल्म 120 बहादुर में छतरपुर के देवेंद्र
21 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म 120 बहादुर में देवेंद्र अहिरवार 'बैंगन' नाम का कैरेक्टर निभाते नजर आते हैं. यह सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि देवेंद्र की सात साल की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है. छतरपुर जिले के पहरा गांव से आने वाले देवेंद्र फिल्म 120 बहादुर की प्रीमियर में भी नजर आए. बीते दिनों मुंबई में आयोजित इस प्रीमियर में अभिषेक बच्चन, रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और जावेद अख्तर समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल थीं.
कौन हैं देवेंद्र अहिरवार?
छतरपुर जिले के पहरा गांव में रहने वाले किसान पुत्र देवेंद्र अहिरवार ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू की थी. छतरपुर के पर्यटक ग्राम बसारी में पढ़ाई के दौरान बुंदेली फिल्मों के अभिनेता हिमालय यादव से उन्होंने प्रेरणा ली. इसके बाद 2007-08 में छतरपुर के महाराजा कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने रंगमंच का रुख किया और इप्टा से जुड़ गए. यहां वरिष्ठ रंगकर्मी शिवेंद्र शुक्ला उनके मार्गदर्शक बने रहे. इसके बाद भोपाल के नट बुंदेले थियेटर में स्व. अलखनंदन सिन्हा के निर्देशन में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं और 2012 में एमपीएसडी और 2017 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी से डिजाइन और डायरेक्शन का प्रशिक्षण प्राप्त किया.
अभिनेता देवेंद्र अहिरवार कवि, गीतकार और लेखक भी
छतरपुर के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अभिनेता देवेंद्र बताते हैं कि जिंदगी में कई उतार,चढ़ाव आए है, गीत बनाने, गाने से लेकर फिल्मों में जाने की बहुत रूचि रही. सैकड़ों ऑडिशन भी दिए. फिर अचानक एक दिन कास्टिंग-बे से कॉल आया. कॉस्टिंग टीम को ऐसा किरदार चाहिए था जो गाना गाता हो. देवेंद्र कहते हैं कि उन्होंने ऑडिशन दिया और कुछ दिनों बाद ही एक्सेल एंटरटेनमेंट ऑफिस बुलाया गया.
देवेंद्र कहते हैं, '' जिस ऑफिस को कभी बाहर से देखा था आज उसी ऑफिस में कॉफी पीते हुए डारेक्टर के सामने खड़ा था. यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं. डायरेक्टर ने अंग्रेजी में एक नया सीन दिया और कहा कि आधे घंटे में ऑडिशन होगा. घबराहट के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और शानदार प्रदर्शन कर दिया. कुछ दिनों बाद पता चला कि एक और बड़े रोल के रूप में बैगन नाम का कैरेक्टर मिला है, जो आज बड़े पर्दे तक ले आया.''
देवेंद्र अभिनेता के साथ कवि, गीतकार और संगीतकार भी हैं, उनका 'मंडी हाउस द बैंड' दिल्ली में काफी लोकप्रिय है और उनकी कविताओं में 'पनडुब्बियां' जो कभी प्रसिद्ध हैं, आने वाले दिनों में वह अमेजन प्राइम के शो बैंड वाले में भी नजर आएंगे.
भारत,चीन युद्ध पर बनी है फिल्म '120 बहादुर'
देश भर में 21 नवंबर को रिलीज हुई 120 बहादुर फिल्म साल 1962 के भारत, चीन रेजांग ला ऐतिहासिक युद्ध पर बनी हुई है. 18 नवंबर 1962 को भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 वीर जवानों ने 3 से 5 हजार चीनी सैनिकों से मुकाबला किया था, फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका फरहान अख्तर निभा रहे हैं, जिन्हें इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. कड़ाके की ठंड और सीमित संसाधनों के बीच लड़ी गई यह जंग भारतीय सेना के गौरव का प्रतीक बनी है, और आज इस फिल्म में छतरपुर जिले के गांव के बेटे ने किरदार निभा कर जिले सहित देश का नाम रोशन कर दिया है.
छतरपुर के लिए अभिनेता देवेंद्र अहिरवार का संदेश
छतरपुर जिले के रहने वाले फिल्म अभिनेता देवेंद्र अहिरवार ने एक वीडियो जारी कर बताया कि 21 तारीख को उनकी फिल्म 120 बहादुर रिलीज हो गई है,जो छतरपुर के जेपी सिनेमा में लगेगी. उन्होंने बुंदेली अंदाज में कहा कि आप लोग फिल्म देखें और अपना प्यार दें