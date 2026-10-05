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शाम ढ़लते ही मां काली के खप्पर नृत्य ने मंचाई धूम, छतरपुर में देशी-विदेशी सैलानी झूमे

छतरपुर: देश-विदेश में प्रसिद्ध यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल खजुराहो में इन दिनों सैलानियों को बुंदेलखंड और बघेलखंड के जनजातियों के गीतों और डांसों का चस्का लगा हुआ है. यही वजह है कि हर शनिवार और रविवार को होने वाले स्थानीय आयोजन में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ती है. बुंदेली और बघेली सहित विलुप्त जनजातियों के नृत्य-गीत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. बीते रविवार यहां मां काली के खप्पर नृत्य को देख विदेशी पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए.

खजुराहो देश-दुनिया में अपनी एक अगल पहचान रखता है, इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और प्राचीन मंदिरों का घर भी कहा जाता है. खजुराहो में स्मारक समूह, हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों का एक संग्रह है. जो अपनी खूबसूरत नागर शैली की वास्तुकला और मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं. तभी तो देश-दुनिया भर के लोग खजुराहो को देखने, जानने और समझने के लिए आते हैं.

प्रत्येक शनिवार और रविवार को आयोजन

जो भी यहां एक बार आता है वह यहां की कला, संस्कृति, भेषभूषा और रहनसहन में घुल-मिल जाता है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित आदिवर्त जनजातीय लोककला राज्य संग्रहालय-खजुराहो में प्रत्येक शनिवार और रविवार को नृत्य, नाट्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित समारोह का आयोजन किया जाता है.

कार्यक्रम में लोकगीतों की धूम

इस आयोजन में बघेलखंड, बुंदेलखंड के नृत्य, गीतों और विलुप्त होती जनजातियों के परंपरागत आयोजनों का अद्भुत, सगंम देखने को मिलता है. इस संगम का चस्का खजुराहो आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को जमकर लग चुका है. बीते रविवार को आयोजित सांस्कृतिक श्रृंखला देशज में लोकगीतों की धूम मची रही, जिसमें गणेश वंदना, ससुराल गलियां, हरे बांस मंडप छाये जैसे पारंपरिक गीतों का गायन प्रस्तुत किया गया.

खप्पर नृत्य ने देशी-विदेशी सैलानियों का दिल जीता (ETV Bharat)

मां काली के खप्पर नृत्य ने मंचाई धूम

वहीं, आदिवर्त जनजातीय लोककला राज्य संग्रहालय में रविवार शाम को दूसरी प्रस्तुति कुशुमकली कोल दी गई, जिसमें सीधी जिला टीम ने कली खप्पर नृत्य का आयोजन किया, काली खप्पर नृत्य मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का एक अत्यंत प्रसिद्ध पारंपरिक धार्मिक और लोक नृत्य है. यह विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान जवारा विसर्जन के समय मां काली की उपासना के रूप में किया जाता है.

खप्पर नृत्य से भक्तिमय हुआ माहौल

इस नृत्य में मुख्य नर्तक अपने हाथ में मिट्टी का एक पात्र लेता है, जिसे खप्पर कहा जाता है. इस पात्र में आग या जलते हुए अंगारे (कोयले) होते हैं, जिसे लेकर वह नृत्य करता है. इस नृत्य के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, नगाड़े और मृदंग बहुत ही तीव्र गति से बजाए जाते हैं. यह संगीत एक ऐसा वातावरण तैयार करता है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है, काली खप्पर नृत्य को देखकर देशी और विदेश पर्यटकों ने आयोजन की जमकर सराहना की.

देशज में लोकगीतों की धूम (ETV Bharat)

नए कलाकारों में जगी उम्मीद की किरण

सीधी जिले से आई कलाकार कुशुमकली कोल कहती हैं, '' खजुराहो हम पहली बार आए हैं, यहां पर अपनी प्रस्तुति देना सौभाग्य की बात है, यहां देश और विदेश से लोग आते हैं और हमारी संस्कृति कला से रूबरू होते है. जिससे हम लोगों की कला देश-दुनिया में जानी जा रही है. इससे हम छोटे कलाकारों को भी फायदा हो रहा है और मंच मिल रहा है.''

देशी-विदेशी सैलानियों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय में पदस्थ संस्कृति विभाग के अधिकारी अशोक मिश्र ने कहा, "खजुराहो एक ऐसा स्थान है जहां देश-दुनिया से पर्यटन आते हैं. यहां मध्य प्रदेश संस्कृति के बहु पक्षों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है. इसके अलावा उनको यह भी अनुभव कराया जा सकता है कि मध्य प्रदेश संस्कृतक रूप से कितना समृद्ध राज्य है. इसी को दिखाने के लिए यह आदिवर्त संग्रहालय स्थापित किया गया है. यहां हर शनिवार और रविवार को देशज का आयोजन होता है. जिसमें प्रदेश की जनजातीय अपनी कला, संस्क्रति, पहनावा, भाषा, कल्चर और नृत्य को प्रस्तुत करते हैं."