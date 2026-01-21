छतरपुर में नदी में आधे डूब कर बच्चे जाते हैं स्कूल, ग्रामीणों ने पुल बनाने की उठाई मांग
छतरपुर में ग्रामीणों को खेती करने और बच्चों को स्कूल जाने के लिए पार करनी पड़ती है नदी, पुल के लिए ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 2:10 PM IST
छतरपुर: खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत आने वाली ललपुर ग्राम पंचायत के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. गांव और मुख्य मार्ग के बीच बहने वाली नदी पर पुल न होने के कारण खेत ओर स्कूल जाने के लिए ग्रामीणों को नदी पार करनी पड़ती है. ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन और नेताओं से कई बार मांग उठाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. नेता तब ही गांव में अपना चेहरा दिखाते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है. कांग्रेस हो या बीजेपी सिर्फ आश्वासन देती है.
नदी पर पुल बनाने की मांग
ग्राम पंचायत ललपुर में स्थित बगरोनिया पुरवा से चितौरा पुरवा जाने वाले मार्ग पर एक घिनौची नदी निकलती है. दोनों पुरवों के बीच की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है. बगरोनिया पुरवा और चितौरा पुरवा की जनसंख्या लगभग 1600 होगी और करीब 500 मकान बने हुए हैं, जो आजादी के बाद से आज तक सुविधाओं के लिए तरस रहे है. ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और पुल बनाए जाने की मांग उठाई है.
हर दिन नदी पार कर बच्चे जाते हैं स्कूल
ललपुर गांव के सरपंच रामकिशोर अनुरागी ने बताया कि "खेतों तक जाने और बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए हर दिन नदी पार करनी पड़ती है, बारिश के दिनों में और भी स्थिति भयावह हो जाती है. संपर्क मार्ग न होने से गांव में एम्बुलेंस और अन्य सरकारी सेवाएं समय पर नहीं पहुंच पाती है. इस समस्या के कारण न केवल बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि लगभग 1600 ग्रामीण शासन की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी पूरी तरह कटे हुए हैं."
पुल के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
खजुराहो से कांग्रेस नेत्री कविता राजे ग्रामीण के साथ छतरपुर कलेक्ट्रेट पहुंची. उन्होंने कहा, "ललपुर पंचायत में 2 पुरवा को जोड़ता एक नाला है, जिस में हर समय कम से कम 4-5 फिट पानी बहता ही रहता है. यहां के ग्रामीणों को अपने खेत में जाने के लिए और बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाला पार करना पड़ता है. इसके साथ ही जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा आदि होती है, तो पुल नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए नदी पर पुल की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है.
- रेत माफिया ने चंबल नदी को किया खोखला, अभ्यारण्य में साढ़े 3 सौ ट्रॉली स्टॉक जब्त
- कटनी काले सोने की खोज! उमड़ार नदी किनारे दिखी कोयले की मोटी परतें, GSI करेगी जांच
इस मामले में जब राजनगर एसडीएम प्रशांत अग्रवाल से बात की गई, तो उन्होंने बताया "जानकारी मिली है, एक शिकायती आवेदन दिया गया है. मामले को दिखवाता हूं, अभी तक पुल क्यों नहीं बना, क्या कारण है, इसकी जांच की जाएगी."