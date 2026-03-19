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रिहायशी इलाके में घुसा हिरण तो टूट पड़े कुत्ते, आधा घंटे तक चला भीषण संघर्ष

छतरपुर के शाहगढ़ में एक हिरण ने कुत्तों के झुंड का डटकर मुकाबला किया. जांबाजी दिखाते हुए हिरण ने अपनी जान बचाई.

Chhatarpur Deer rescue
रिहायशी इलाके में घुसा हिरण तो टूट पड़े कुत्ते (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 1:25 PM IST

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रिपोर्ट : मनोज सोनी

छतरपुर : लगातार जगंलों की कटाई के चलते जंगली जानवर शहर की ओर आने लगे हैं. कई बार जंगली जानवर भटक कर रिहायशी क्षेत्र में घुस जाते हैं. छतरपुर के बाजना वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शाहगढ़ में सुबह एक जंगली हिरण भटककर रिहायशी इलाके में घुस आया. जैसे ही हिरण शाहगढ़ गांव में दाखिल हुआ, इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया.

हिरण पर कुत्तों का हमला, ग्रामीणों ने बचाई जान (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने हिरण की जान बचाई

हिरण को कुत्तों से घिरा और घायल होता देख वहां मौजूद बच्चों ने शोर मचाया और उसे बचाने की कोशिश की. इस दौरान हिरण ने भी कुत्तों से आधे घंटे तक संघर्ष किया. हिरण को मुसीबत में देख ग्रामीणों ने कुत्तों के झुंड को खदेड़ा और हिरण को सुरक्षित निकाला. इसके बाद लोगों ने हिरण को सकुशल वन क्षेत्र के केरखोरा स्थान पर ले जाकर वापस जंगल में छोड़ दिया. ग्रामीणों ने तत्काल डिप्टी रेंजर गेहरू प्रजापति और वनरक्षक मनीष पटेल को जानकारी दी.

वन विभाग की टीम 2 घंटे बाद पहुंची

सूचना के बाद भी वन विभाग का अमला करीब 2 घंटे की देरी से मौके पर पहुंचा, उससे पहले ही ग्रामीणों ने हिरण को जंगल मे छोड़ दिया था. शाहगढ़ के रहने वाले मिंटू दुबे ने बताया "करीब दो साल पहले भी बाजना वन परिक्षेत्र में शिकारियों द्वारा हिरण के शिकार का मामला सामने आया था. उस समय भी वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी."

ग्रामीण हीरा लाल का कहना है "यदि वनों की कटाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में वन्यजीवों और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाएं ओर बढ़ सकती हैं. इस मामले में बाजना रेंजर रजत तोमर ने बताया "जानवर कहीं भी पहुंच सकते हैं. डिप्टी रेंजर को निर्देश दिए थे कि मौके पर तुरंत पहुंचें."

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