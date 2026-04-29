ETV Bharat / state

छतरपुर में मृत शिक्षक करेंगे जनगणना, लिस्ट में नाम देख विभाग में हंगामा

मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशासनिक लापरवाही का ये बड़ा मामला है. यहां मकान सूचीकरण जनगणना प्रशिक्षण में मृत शिक्षक के नाम ड्यूटी लगा दी गई और लिस्ट जारी भी कर दी गई. दरअसल, छतरपुर से 60 किलोमीटर दूर घुवारा के माध्यमिक शाला के शिक्षक हरिश्चंद्र जैन का निधन 15 जून 2023 को हो गया था. इसके बावजूद जनगणना की ड्यूटी के लिए जारी की गई विभागीय सूची में उनका नाम शामिल कर दिया गया और तो और मृत शिक्षक को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई.

छतरपुर : जनगणना ड्यूटी लगाने में जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां डियूटी में एक मृत शिक्षक की ही डियूटी लगा दी गई. जनगणना ड्यूटी की लिस्ट जारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले ने तूल पकड़ा तो SDM ने जांच के आदेश जारी कर दिए. वहीं, मृत शिक्षक के परिजन भी इसे बड़ी लापरवाही बता रहे हैं.

मृत शिक्षक का जनगणना ड्यूटी लिस्ट में नाम (Etv Bharat)

मृतक के बेटे ने कहा- इससे प्रशासन की छवि खराब होती है

मृत शिक्षक की ड्यूटी लगाए जाने और उन्हें प्रशिक्षण सौंपे जानी की जानकारी लेगते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. इससे साफ हो गया कि विभाग के रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं किए जा रहे है. जब कर्मचारी जीवित ही नहीं है तो उसकी ड्यूटी कैसे निर्धारित कर दी गई? इस मामले की जानकारी लगते ही मृतक शिक्षक के बेटे अतिशय जैन ने बताया, '' पिता की मौत 15/6/2023 को हुई थी, उनके स्थान पर मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी. पिता जी की जिसने भी डियूटी लगाई है गलत है, ऐसे में प्रशासन की छवि खराब होती है.''

15 जून 2023 को हो चुका शिक्षक हरिश्चंद्र जैन का निधन (Etv Bharat)

एसडीएम ने दिए जांच के आदेश

मामले को लेकर जब छतरपुर जिले के बड़ामलहरा SDM अखिल राठौर से बात की गई तो उन्होंने कहा, '' मामला काफी गंभीर है. जांच करवाते हैं कि ये कैसे हुआ. यह डियूटी तहसीलदार और स्थनीय नगरपरिषद के द्वारा निर्धारित की जाती है. भविष्य में ऐसी गलती न दोहराई जाए, इसके लिए रिकॉर्ड अपडेट की प्रक्रिया दुरुस्त की जाएगी.''

यह भी पढ़ें- बड़वानी में मौत के बाद भी ड्यूटी, जनगणना ट्रेनिंग लिस्ट में मृत शिक्षक का नाम, मचा हड़कंप

बड़वानी से भी सामने आया था ऐसा ही मामला

इससे पहले मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की पाटी तहसील से ऐसा ही मामला सामने आया था. यहां तहसील कार्यालय द्वारा जारी ड्यूटी सूची में ऐसे शिक्षक का नाम शामिल कर दिया गया, जिनका निधन दो सप्ताह पहले हो गया था. निधन का मामला ताजा होने के बाद भी विभाग से ये गंभीर लापरवाही हो गई. जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर सूची संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई.