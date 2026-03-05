ETV Bharat / state

छतरपुर में आधीरात दलित परिवार के घर में घुसे दबंग, गुटखा न देने पर लाठी-डंडों से पीटा

पूरा मामला बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम झमटूली का है. यहां देर रात अरविन्द्र अहिरवार अपने घर में सो रहा था. तभी कुछ दबंग उसके दुकान में गुटखा और सिगरेट लेने पहुंचे. रात ज्यादा होने पर पीड़ित दुकानदार सामान देने से मना कर दिया. इससे नाराज होकर दबंगों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए घर का गेट तोड़कर अंदर घुस गए. जिसके बाद बदमाशों ने दुकानदार और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

छतरपुर: बमीठा थाना क्षेत्र में बुधवार रात दबंगई का एक मामला सामने आया है. यहां रात में दुकान नहीं खोलने से नाराज दबंगों ने एक दलित परिवार के घर में घुस कर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दुकान संचालक युवक, उसके पिता और मां घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है.

रात में दुकान नहीं खोलने पर दलित परिवार पर हमला (ETV Bharat)

सामान देने से मना करने पर दबंगों ने किया हमला

पीड़ित दुकानदार अरविन्द्र अहिरवार ने बताया, "मेरे पिता बिसला अहिरवार गांव में किराने की दुकान संचालित करते हैं. बुधवार रात करीब 12 बजे राणा सिंह, शैलेन्द्र सिंह और डररू पटेल सहित कुछ लोग घर पहुंचे और गेट खटखटाकर गुटखा और सिगरेट देने के लिए दुकान खोलने को कहा, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण दुकान खोलने से मना कर दिया. इसी बात से आरोपी भड़क गए और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे."

जानलेवा हमले में 3 लोग घायल (ETV Bharat)

10 आरोपियों के खलाफ मामला दर्ज

उन्होंने आगे बताया कि "हंगामा सुनकर मैं और मेरी मां बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने हम दोनों के साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट कर दी. आरोपियों ने घर पर पथराव किया और गांव में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे. पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है."

हमला करते कैमरे में कैद हुआ आरोपी (ETV Bharat)

पीड़ित विसला अहिरवार ने बताया, "गांव में प्रवीण और नवीन का शराब का ठेका है. शराब के कारोबार से जुड़े राणा सिंह और उसके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. घटना का वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था. जो पुलिस को दिया गया है." इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी आशुतोष श्रोती ने कहा, "गुटखा न देने पर विवाद हुआ है. 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है."