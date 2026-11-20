छतरपुर में दबंगों की दबंगई नहीं हो रही कम, पानी न भरने देने पर कुएं में कर देते हैं पेशाब
छतरपुर में एक दलित परिवार का गांव के कुछ दबंगों पर आरोप, कुएं से पानी नहीं भरने और मंदिर में नहीं जाने देने का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 1:02 PM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में एक बार फिर दलितों पर दबंगों का आतंक देखने को मिला. आरोप है कि जहां गांव के मंदिर में आज भी दलित परिवार को मंदिर में पूजा करने नहीं जाने दिया जाता है और न ही हेंडपंप से पानी ले दिया जा रहा है. अगर वे कुएं से पानी भरने जाते हैं तो गांव के दंबग कुएं में बाथरूम कर देते हैं. परेशान गांव का दलित परिवार एसपी से न्याय मांगने पहुंचा है.
दलित परिवार का आरोप, कुएं से नहीं भरने देते पानी
छतरपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा अनुविभाग के भगवा थाना क्षेत्र स्थित रीछरा गांव में दलित समुदाय के लोगों के साथ कथित भेदभाव और दबंगई का मामला सामने आया है. गांव के पीड़ित अहिरवार परिवार ने कुछ दबंगों की दबंगई की आपबीती सुनाई है. पीड़ित प्यारेलाल अहिरवार (बदला हुआ नाम) का आरोप है कि "गांव में दलित परिवारों को गांव के दंबग लोग सार्वजनिक कुएं से पानी तक नहीं भरने देते हैं. जब वे शासकीय कुएं पर पानी भरने पहुंचते हैं, तो कथित तौर पर कुछ लोग कुएं में बाथरूम कर देते हैं, ताकि दलित समुदाय के लोग वहां से पानी न भर सकें.
महिलाओं को मंदिर में एंट्री नहीं, सामाजिक भेदभाव का आरोप
गांव में दलित समाज के लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है. कार्तिक का महीना चल रहा है, महिलाओ को मंदिर में प्रवेश करने से भी रोका जाता है. विरोध करने पर मारपीट की जाती है." दलित परिवार ने बीते दिन एसपी ऑफिस पहुंचकर आपबीती सुनाई. महिलाओं ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद 18 नवंबर को भगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. उनका कहना है कि पुलिस ने केवल 4 लोगों के खिलाफ मामूली धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. शिकायत दर्ज होने के बाद भी धमकियां मिल रही हैं. आरोपियों द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने की बात कही जा रही है, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है.
बहू-बेटियों से अभद्रता, सुरक्षा की मांग
पीड़ित परिवार ने कहा गांव के दबंग बहू-बेटियों को देखकर अभद्र गाने, सामाजिक आयोजनों में घोड़ी पर निकलने और जूते पहनने तक पर आपत्ति करती है, प्यारेलाल आहिरवार का कहना है कि गांव में उन्हें लगातार जातिगत अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. पीड़ित अहिरवार परिवार ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, मामले में उचित धाराएं बढ़ाने, आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है.
आरोपों की पुलिस कर रही जांच
मामले ने जब भगवा टीआई श्रद्धा शुक्ला से बात हुई तो उन्होंने बताया "विवाद रास्ते को लेकर है. दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया है. आहिरवार परिवार की ओर से श्रीकांत शर्मा, बोस शर्मा, लालू शर्मा निवासी रिछारा खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है." वहीं जब मामले में छतरपुर एसपी रजत सकलेचा ने कहा कि "मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है. पुलिस टीम को गांव भेजा है. रास्ते को लेकर विवाद सामने आया है. हर पहलू की जांच की जा रही है. गांव वालों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं."