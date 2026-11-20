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छतरपुर में दबंगों की दबंगई नहीं हो रही कम, पानी न भरने देने पर कुएं में कर देते हैं पेशाब

छतरपुर में दलित परिवार का आरोप ( ETV Bharat )

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में एक बार फिर दलितों पर दबंगों का आतंक देखने को मिला. आरोप है कि जहां गांव के मंदिर में आज भी दलित परिवार को मंदिर में पूजा करने नहीं जाने दिया जाता है और न ही हेंडपंप से पानी ले दिया जा रहा है. अगर वे कुएं से पानी भरने जाते हैं तो गांव के दंबग कुएं में बाथरूम कर देते हैं. परेशान गांव का दलित परिवार एसपी से न्याय मांगने पहुंचा है.

दलित परिवार का आरोप, कुएं से नहीं भरने देते पानी