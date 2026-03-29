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छतरपुर में किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, तंत्र-मंत्र के शक में दबंगों ने दिया वारदात को अंजाम

छतरपुर में दबंगों ने किसान की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, तंत्र-मंत्र को लेकर बढ़ा विवाद, झोपड़ी जलाई मारे पत्थर.

CHHATARPUR FARMER KILLED WITH AXE
छतरपुर में किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 4:48 PM IST

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Updated : March 29, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां एक युवा किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 परिवार के लोगों को घायल कर दिया गया. यह घटना तंत्र-मंत्र के शक और मामूली विवाद पर इतनी बढ़कर की दबंगों ने किसान को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार पर पूछताछ शुरू कर दी है.

तंत्र-मंत्र का आरोप लगा करने लगे विवाद

छतरपुर में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामला गढ़ी मलहरा थाना इलाके के कलानी गांव की है. जहां बीती रात करीब 19 वर्षीय किसान कमलेश कुशवाहा अपनी दादी के साथ खेत पर कटाई कर रहा था. इसी दौरान गांव के ही दबंग नंदराम विश्वकर्मा, हर्ष विश्वकर्मा और संदीप रैकवार अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंच गया. ये लोग शनिवार सुबह हुए मामूली विवाद और तंत्र-मंत्र क्रिया को लेकर गाली-गलौज करने लगे, विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया.

मृतक के परिजन का बयान (ETV Bharat)

झोपड़ी में लगाई आग, फिर किया पथराव, किसान की हत्या

गांव के दबंगों ने खेत में बनी किसान की झोपड़ी में पहले आग लगा दी फिर पथराव शुरू कर दिया. कुछ देर बाद वे लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर लौटे और कमलेश के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हमले में बचाव करने आई कमलेश की दादी (60 वर्ष) और खेत में काम कर रहे जलील खान (58 वर्ष) भी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए, तभी जलील खान ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं मौके पर पहुंची गढ़ी मलहरा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा बनाया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए छतरपुर जिला अस्पताल भेजा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. गढ़ी महलरा पुलिस ने मामला दर्ज कर,आरोपियों की धड़पकड़ के लिए छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा

मृतक किसान के पिता हरचरण कुशवाहा ने बताया " रात में मेरे पास काम करने वाले जलील चाचा का फोन आया कि कमलेश को मार दिया है. हमने 112 को फोन करके पुलिस को बुलाया. कोई विवाद नहीं था. जब खेत से गेहूं की कटाई करके आए, तब आरोपियों से बात की तो उन्होंने कहा मेरे घर पर पत्थर मारे, तुम तंत्र विद्या करवाते हो, इसी शक पर हत्या कर दी." वहीं मामले में गढ़ी मलहरा टीआई रीता सिंह से ने बताया कि "3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य की तलाश की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है."

Last Updated : March 29, 2026 at 5:08 PM IST

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