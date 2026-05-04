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दलित परिवार ने नहीं दिया मंदिर के लिए चंदा, गांव के दबंगों ने बहाया खून, परिवार पर बरसाए लाठी-डंडे

गांव के दबंगों ने बहाया खून ( ETV Bharat )