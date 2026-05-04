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दलित परिवार ने नहीं दिया मंदिर के लिए चंदा, गांव के दबंगों ने बहाया खून, परिवार पर बरसाए लाठी-डंडे

छतरपुर में मंदिर के दान के लिए गेहूं मांगने गए दबंगों ने दलित परिवार को पीटा, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.

CHHATARPUR DABANG BEAT UP DALIT
गांव के दबंगों ने बहाया खून (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:25 AM IST

3 Min Read
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छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में एक बार फिर दलित पर दबंगों का कहर देखने मिला है. मंदिर के लिए दबंगों के अनुसार चंदा नहीं देने पर गांव के दबंगों ने दलित परिवार का खून बहा दिया. लाठी-डंडों से इस कदर मारा की परिवार के 5 लोग अधमरे हो गए. मामले की जानकारी लगते ही पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू कर दी.

दलित के घर पहुंचे दबंग

छतरपुर के थाना सिविल लाइन स्थित ग्राम महाराजगंज गांव में आस्था और दान के नाम पर दबंगों ने दलित पर कहर बरपाया. दलित परिवार के द्वारा मंदिर के लिए महज 2 क्विंटल गेहूं का दान न दे पाने की भूल एक गरीब दलित परिवार पर भारी पड़ गई. मामला छतरपुर जिला मुख्यालय के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम महाराजगंज का है. जहां एक 55 वर्षीय शख्स अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थे, तभी गांव के श्याम पटेल, हरदयाल पटेल, कृपाल पटेल, राजा भैया पटेल और श्रीपत पटेल वहां पहुंचे.

गेहूं मांगने के नाम पर दलित परिवार को पीटा

इन लोगों ने मंदिर के नाम पर दो क्विंटल गेहूं की मांग रखी. जब दलित ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए असमर्थता जताई और दो क्विंटल के स्थान पर एक क्विंटल गेहूं देने की पेशकश की, तो दबंग आगबबूला हो गए. गांव के दबंग दलित परिवार पर भड़क गए. गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे और पत्थरों से पूरे परिवार पर हमला कर दिया. इस हमले में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए.

पीड़ित में महिलाएं और बच्चे भी

इस बर्बर हमले में शख्स 55 साल, उनकी पत्नी 53 साल, पुत्र और रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो दबंगों के कहर का शिकार बन गए. लहूलुहान हालत में पीड़ित परिवार किसी तरह बचते हुए सिविल लाइन थाने पहुंचा. पुलिस के द्वारा घायलों को छतरपुर जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दलित परिवार पर गांव के दबंग अपनी दबंगई का कहर बरसाते दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए टीआई आशुतोष श्रोती ने आरोपी श्याम लाल पटेल, हरदयाल पटेल, कृपाल पटेल, राजा भैया पटेल को गिरफ्तार कर कर लिया है. मामले में घायल परिवार ने बताया "सजातीय मंदिर गांव में बना है, गांव के लोग गेहूं मांगने आए और बोले 2 क्विटल लगता है. पिता ने एक क्विंटल दे दिया और कहा अब मेरी हैसियत नहीं है, तो पहले गालियां दीं, फिर मारपीट शुरू कर दी. लाठी डंडों से पीटा. परिवार के 5 लोग घायल हैं."

सिविल लाइन टीआई आशुतोष श्रोती ने बताया "मामला मंदिर के लिए गेहूं मांगने का था. जिसको लेकर मारपीट की गई थी.आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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