सायबर ठगों का 15 राज्यों में सॉलिड नेटवर्क, 35 करोड़ उड़ाए, छतरपुर पुलिस ने खोला पिटारा
छतरपुर में सायबर ठगों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश. 3 आरोपी गिरफ्तार. कई बैंकों के एटीएम जब्त. मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 1:33 PM IST
छतरपुर : छतरपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सायबर फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा किया है. सायबर ठगों से कई बैंकों के ATM, पासबुक, सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. इस गैंग का नेटवर्क देश के 15 राज्यों में चल रहा है. गिरफ्तार किए गए 3 ठगों से पूछताछ के बाद और आरोपियों के गिरफ्तार होने की संभावना है. एसपी ने पुलिस टीम को 8 हजार रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की.
तमिलनाडु की महिला से 37 लाख ठगे
छतरपुर SP रजत सकलेचा ने बताया "पुलिस द्वारा बरामद सामग्री और संबंधित सायबर क्राइम पोर्टल पर जांच करने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. बरामद बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड बिहार, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पंजाब सहित कई राज्यों में दर्ज सायबर धोखाधड़ी की शिकायतों से जुड़े पाए गए."
तमिलनाडु की एक महिला के साथ हुई करीब 37 लाख 80 हजार रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले का भी खुलासा हुआ है. इसमें छतरपुर के सलमान राइन का बैंक अकाउंट सामने आया है. आरोपी सलमान राइन पर छतरपुर सिविल लाइन में वित्तीय धोखाधड़ी का मामले में पहले से दर्ज है. वह फरार चल रहा था.
लालच देकर किराए से लेते थे बैंक खाते
टीआई कोतवाली सतीश सिंह ने बताया "पूछताछ में पता चला है कि आरोपी प्रलोभन देकर बैंक खाते हासिल करते थे. कुछ लोगों के बैंक खाते किराये पर लिए जाते थे. इसके बाद इन खातों को म्यूचल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. खातों के साथ फर्जी या दूसरे लोगों के नाम पर जारी सिम कार्ड उपलब्ध कराकर सायबर ठगी की रकम का ट्रांजेक्शन कराया जाता था."
इस नेटवर्क में बैंक खातों और सिम कार्ड के जरिए ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में डाला जाता था. दूसरा आरोपी भी छतरपुर का रहने वाला उज्जवल अग्रवाल है, जो कियोस्क बैंक संचालक है. तीसरा आरोपी राहुल पांडेय भी छतरपुर का है. एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.
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पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही पुलिस
टीआई सतीश सिंह ने बताया "आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग बैंकों की 20 पासबुक, 23 एटीएम कार्ड, विभिन्न कंपनियों के 104 सिम कार्ड और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जांच में सामने आया है कि बरामद बैंक खाते, सिम और अन्य सामग्री देश के कई राज्यों में दर्ज करीब 35 करोड़ रुपये के सायबर ठगी के मामलों से जुड़ी है."
आरोपी सलमान राइन के खिलाफ सायबर धोखाधड़ी, अवैध वसूली और मारपीट सहित करीब 8 मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, बैंक खातों और सायबर ठगी की रकम के लेन-देन की जानकारी जुटा रही है. फरार आरोपी की तलाश के साथ पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है.