फर्जी बैंक अकाउंट खोल किराये पर देने का गोरखधंधा, बैंक क्योस्क संचालक गिरफ्तार
छतरपुर पुलिस ने सायबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया. क्योस्क बैंक संचालक के साथ 5 लोगों की गैंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 12:59 PM IST
छतरपुर : फर्जी बैंक एकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है. पुलिस ने बैंक क्योस्क संचालक को गिरफ्तार कर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. इनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड, ATM बरामद हुए हैं.
लैपटॉप, एटीएम किट और सिम कार्ड जब्त
छतरपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने सलमान राइन सहित 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. टीआई सतीश सिंह को जानकारी लगी कि पन्ना रोड स्थित हेलीपैड ग्राउंड में एक व्यक्ति द्वारा बैंक अकाउंट बेचने का लेनदेन चल रहा है. पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो एक युवक को गिरफ्तार कर लिया. व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके बैग से दो लैपटॉप, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 4 एटीएम किट, कई सिम कार्ड और एक अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर बरामद हुआ.
गिरोह को उपलब्ध कराता था फर्जी खाते
रजिस्टर में दर्ज कई बैंक खातों के खिलाफ राष्ट्रीय सायबर पोर्टल पर पहले से धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम प्रकाशचंद्र विश्वकर्मा निवासी छतरपुर बताया. वह एक राष्ट्रीय बैंक का कियोस्क संचालक है, जो फर्जी बैंक खातों से जुड़ी एटीएम किट और सिम कार्ड गिरोह के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराता था, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी करने के लिए किया जाता था.
टीआई सतीश सिंह ने बताया "प्रकाशचंद्र सहित सलमान राइन, प्रथम चौरसिया, ऋषि चौरसिया और सुरेश प्रजापति के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है."
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कई मामलों का खुलासा होने की उम्मीद
पुलिस का मानना है कि गिरोह के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद सायबर क्राइम के कई मामले उजागर होने की संभावना है. गिरफ्तार आरोपी से फरार आरोपियों के बारे में सुराग लगाया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछता की जा रही है कि ये फर्जी बैंक अकाउंट कहां-कहां सप्लाई करता था और कैसे धोखाधड़ी करता था.