फिल्म धुरंधर के अभिनेता संजय मेहता की संत तुकाराम के रूप में धमाकेदार एंट्री
छतरपुर में 7 दिवसीय सांस्कृतिक विरासत कला उत्सव. कलाकारों ने अभिनय से पात्रों को सजीव किया. नाट्य मंच के दौरान संगीत भी चर्चा में.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 3:00 PM IST
छतरपुर : हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म में अभिनेता व रंगकर्मी संजय मेहता ने भी कमाल का अभिनय किया है. वहीं संजय मेहता ने छतरपुर में संत तुकाराम का ऐसा अभिनय किया कि लोग दंग रह गए. मौका था छतरपुर के ऑडिटोरियम में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज एवं जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा 7 दिवसीय सांस्कृतिक विरासत कला उत्सव का.
संत तुकारम के त्याग और भक्ति जीवंत हो उठी
अभिनेता संजय मेहता ने संत तुकाराम की भूमिका निभाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. अपने सशक्त अभिनय से उन्होंने संत तुकाराम के त्याग, भक्ति और समाज सुधार के संदेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया. नाटक के दौरान संत तुकाराम के जीवन संघर्ष, सामाजिक कुरीतियों के विरोध और मानवता के संदेश को प्रभावशाली संवादों व भावपूर्ण अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और संगीत ने नाटक को और भी प्रभावी बना दिया.
इन कलाकारों ने दिखाया एक्टिंग का टैलेंट
ऑडिटोरियम में मौजूद दर्शक पूरे समय नाटक से जुड़े रहे और अंत में तालियों की गूंज ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया. अभिनेता संजय मेहता की पत्नी वरिष्ठ रंगकर्मी रंजना तिवारी, मोहम्मद फ़ैज़ान, चित्रांश कुमार ,ग्रीक चंडालिया, रूपेश तिवारी, प्रेम सुरवाडे, विश्वेश कवर्शे, प्रेमप्रकाश अष्ठाना, अंकिता पाल, गायत्री निगम ने भी शानदार काम किया. नाटक की रूप सज्जा सीमा मौरे ने की. संगीत संजय मेहता और जमीर हुसैन नेदिया. संगीत संचालन प्रिंस मलिक, नीरज प्रजापति ने किया.
- रतलाम में बन रही बड़े पर्दे की फिल्में, टेक्निकल टीचर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज
- मंडला में होगी फिल्म 'कुख्यात' की शूटिंग, जिले के कलाकार निभायंगे अहम रोल
छतरपुर में 2 फरवरी तक चलेगा आयोजन
नाटक में गीत आदित्य शर्मा ने लिखे. नाटक का लेखन और निर्देशन संजय मेहता ने किया. नाटक के संयोजक शिवेंद्र शुक्ला ने बताया "महोत्सव 27 जनवरी से शुरू हुआ. ये 2 फरवरी तक चलेगा. महोत्सव में नाट्य प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, कवि सम्मेलन, पंडवानी और सूफी गायन की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी. 1 फरवरी को पांडवों की कहानी की गायन शैली पंडवानी समप्रिय पूजा और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी."