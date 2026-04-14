14 माह में 52 बार दिए आवेदन, TI से लेकर PM तक फरियाद, IG के पैरों में गिरा पीड़ित
क्राइम रिव्यू मीटिंग लेने छतरपुर आए सागर आईजी मिथिलेश शुक्ला को पीड़ित ने सुनाई व्यथा. परिवार सहित जान देने की धमकी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 3:44 PM IST
छतरपुर : छतरपुर जिले में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है. पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर लोग हवालात में जान दे रहे हैं. सिपाही से लेकर सीएसपी तक की शिकायतें ऊपर तक की जा रही हैं लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है. ऐसे में क्राइम रिव्यू मीटिंग लेने छतरपुर पहुंचे सागर रेंज के आईजी मिथिलेश शुक्ला के सामने एक पीड़ित ने अपनी व्यथा रो-रोकर सुनाई.
पीड़ित व्यथा सुनाते-सुनाते आईजी के पैरों में गिर पड़ा. आईजी ने बड़े ध्यान से पीड़ित की व्यथा सुनी. इस दौरान पीड़ित ने कहा "अगर मेरी सुनवाई अब भी नहीं हुई तो परिवार सहित जान देने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है."
सालभर पहले हुई थी 40 लाख की चोरी
नौगांव थाना इलाके के वार्ड नम्बर 5 उपजेल के पास रहने वाले प्रमोद कुमार तिवारी ने आईजी को आवेदन देकर पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया "उसके घर में 19 फरवरी 2025 को चोरी हुई थी. चोरी में उसके घर से 227 ग्राम सोने के गहने चोरी हुए. इसमें सोने का हार, मोहरे, जंजीर, झुमकी, हाफपेटी, बिछुआ, पायल थी, जिसकी आज कीमत लगभग 40 लाख है. चोर सब समेट कर ले गए, इसकी एफआईआर नौगांव थाने में की थी."
फरियादी ने सुनाई व्यथा तो एसपी अगम जैन के होश उड़े
पीड़ित ने आईजी को बताया "जब लंबे समय तक चोरी का खुलासा नही हुआ तो हमने पहले टीआई से शिकायत की. यहां तक कि SP अगम जैन को को 52 बार आवेदन दिए. मध्य प्रदेश के DGP को 5 बार आवेदन देकर आपबीती सुनाई. 2 बार वल्लभ भवन में शिकायत दी. छतरपुर के प्रभारी मंत्री इंदल सिंह कंसाना को शिकायत दी. टीकमगढ़-छतरपुर सांसद व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से शिकायत की. क्षेत्रीय विधायक टीका राजा को व्यथा सुनाई."
पीड़ित प्रमोद कुमार तिवारी का कहना है "नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह शिकायत दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही." पीड़ित जब आईजी से अपनी व्यथा सुना रहा था तो एसपी अगम जैन के चेहरे से हवाइयां उड़ रही थीं."
पीड़ित की शिकायत को आईजी ने गंभीरता से लिया
पीड़ित ने आईजी को बताया "इसके बाद भी चोरी का खुलासा पुलिस नहीं कर सकी तो प्रधानमंत्री तक रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी. राष्ट्पति को शिकायत भेजी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब SP साहब पर भरोसा नही रहा." आईजी ने पीड़ित की शिकात को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए. इस मामले में नौगाव के तत्कालीन टीआई सतीश सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया "कई चोरी का खुलासा हो गया लेकिन इस मामले का खुलासा नहीं हो सका. मामले की जांच जारी है. मेरा तबादला हो गया है."
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आईजी ने सभी थाना प्रभारियों को दी चेतावनी
आईजी मिथिलेश शुक्ला ने कहा "शिकायत मिली है. सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि पेंडिंग मामलों का निपटारा करें. पुलिस थाना इलाकों में अवैध गतिविधि पाई गईं तो थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी." कुछ महीनों में छतरपुर, चंदला, गौरिहार, राजनगर थानों की पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 लोगों ने थाने में ही जान दी. इन मामलों की जांच जारी है.