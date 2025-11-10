ETV Bharat / state

क्रांति गौड़ पर पुष्पवर्षा, पूरे गांव में बंटे लट्टू, आधी रात तक जश्न, सांसद VD शर्मा भी पहुंचे

क्रांति गौड़ पर पुष्पवर्षा, सांसद वीडी शर्मा ने किया सम्मान ( ETV BHARAT )