क्रांति गौड़ पर पुष्पवर्षा, पूरे गांव में बंटे लट्टू, आधी रात तक जश्न, सांसद VD शर्मा भी पहुंचे

वर्ल्ड चैंपियन महिला क्रिक्रेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ का गृह ग्राम घुवारा में गर्मजोशी से स्वागत कर तुलादान.

MOHAN YADAV MEET KRANTI GOUD
क्रांति गौड़ पर पुष्पवर्षा, सांसद वीडी शर्मा ने किया सम्मान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 12:58 PM IST

3 Min Read
छतरपुर : छतरपुर जिले के घुवारा की रहने वाली महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंजबाज क्रांति गौड़ की एक झलक पाने के लिए लोगों की कतार लगी रही. विश्व चैंपियन बनने के बाद क्रांति गौड़ पहले भोपाल से खजुराहो हवाई अड्डा पहुंची. इसके बाद खजुराहो से कार से छतरपुर होते हुए अपने घर घुवारा पहुंची. इस दौरान क्रांति के काफिले में सैकड़ो वाहन साथ रहे.

हर कोई इस बेटी को लेकर सीना गर्व से चौड़ा कर रहा था. पूरी दुनिया में छतरपुर जिले का नाम रोशन करने वाली क्रांति गौड़ को माला पहनाने की होड़ पूरे रास्ते में लगी रही. महिला क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया, इसमें क्रांति की अहम भूमिका रही.

बधाई देने वाले लगातार पहुंच रहे क्रांति के घर

क्रांति गौड़ अपने घर घुवारा आधी रात को पहुंची तो माहौल दिवाली जैसा था. पिता ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए. आधी रात को खजुराहो सांसद VD शर्मा क्रांति के घर पहुंचे और सम्मनित किया. क्रांति के घर पर बधाई देने वालों का तांता कम नहीं हो रहा है. रविवार रात भी देश व प्रदेश और गांवों से लोग बधाई देने पहुंचे. इससे पहले छतरपुर पहुंचने पर क्रांति गौड़ का जिले के अधिकारियों से लेकर नेताओं और कई संगठनों ने सम्मान किया. हर किसी को क्रांति गौड़ की सफलता पर नाज है.

क्रांति गौड़ के घर में रातभर बने लड्डू (ETV BHARAT)

सटई का स्टेडियम क्रांत गौड़ के नाम पर

क्रिकेटर क्रांति गौड़ का गांव में तुलादान किया गया. क्रांति के पिता मुन्ना सिंह गौड़ का कहना है "उन्हें बेटी पर गर्व है, जिसने देश में नाम रोशन किया है." क्रांति का सम्मान करने के लिए खजुराहो सांसद VD शर्मा विधायक, अरविंद पटैरिया और बीजेपी नेता काफिले के साथ क्रांति के घर घुवारा पहुंचे. वीडी शर्मा ने कहा "सटई स्टेडियम का नाम क्रांति के नाम पर होगा. छतरपुर में भी बड़ा स्टेडियम देने की CM मोहन यादव घोषणा कर चुके हैं."

बीजेपी सांसद वीडी शर्मा (ETV BHARAT)

श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति बृजेन्द्र सिंह ने क्रांति गौड़ के नाम पर विश्वविद्यालय का स्टेडियम करने की घोषणा की. यूनिवर्सिटी की ओर से विश्व विजेता क्रांति गौड़ को मानद उपाधि देकर सम्मानित किया तो कुलाधिपति ने कहा आगे की पढ़ाई करने के लिए विश्विद्यालय क्रांति का पूरा खर्च उठाएगा.

MOHAN YADAV MEET KRANTI GOUD
क्रांति गौड़ के गांव में लड्डू वितरित (ETV BHARAT)

खेल के मैदान में मदद को हमेशा तैयार

वहीं, विश्व विजेता क्रांति गौड़ ने कहा "पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर गर्व महसूस कर रही हूं. पीएम मोदी ने मुझे योगा के बारे में जानकारी दी. मोदी जी से मिलकर विशेष प्रकार की खुशी मिली है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आज वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई है. पूरे इंडिया को खुशी है. लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं होता. मैं हरेक उस प्रतिभा की मदद करूंगी जो खेल के मैदान में आगे जाना चाहता है."

