गरीबी और तानों ने क्रांति को बनाया मजबूत, क्रिकेटर बन दिया जवाब, कोच ने बताई जर्नी

क्रांति गौड़ के कोच से ईटीवी भारत की बात ( ETV Bharat )

कोच ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्वकप जीतकर इतिहास रच दिया है. मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी सिखाई एक क्रिकेटर उस भारतीय टीम का हिस्सा थी. आगे उन्होंने यह भी कहा जब भी वह घर आएगी, तो गेंदबाजी में जो भी कमियां हैं, उस पर बात करेंगे. कोच ने यह भी बताया कि क्रांति एकेडमी की लड़कियों को लेकर भी चिंता करती रहती है. वह कहती है अगर किसी के पास जूते या जरूरी सामान न हो तो वह उसे उपलब्ध कराएगी.

क्रांति गौड़ के कोच से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

साइंस फोर्ड एकेडमी के कोच राजीव विल्थरे ने बताया कि क्रांति ने एकेडमी में 2017 में एडमिशन लिया था. उसके पिता लेकर आए थे. उसके परिवार स्थिति ठीक नहीं थी. उसके जूते फटे हुए थे, तो क्रांति को नए जूते ओर किट दिलाई थी. वह बहुत ही फुर्तीली है, जो अक्सर लड़कियों में कम होता है. क्रांति गेंद भी बहुत तेज फेंकती है. उन्होंने बताया क्रांति 120 और 115 की स्पीट से गेंद फेंकती थी. जब भी आती है, तो इसी छतरपुर के ग्राउंड पर प्रैक्टिस करती है.

छतरपुर: छतरपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर देश में इस क्रिकेटर ने एक अलग पहचान बनाई है. आईसीसी महिला विश्वकप जीतकर देश ने इतिहास रच दिया. इस टीम का हिस्सा इसी छतरपुर के गांव की क्रिकेटर क्रांति गौड़ भी थी. जिसने वर्ल्ड कप मैच के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया. प्रदेश में क्रांति गौड़ की तारीफ हो रही है. सभी उसके परिवार को बधाई दे रहे हैं. वहीं क्रांति की सफलता को जानने ईटीवी भारत ने कोच राजीव विल्थरे से बात की. जहां उन्होंने क्रांति की जर्नी के बारे में बताया.

क्रांति गौड़ का जन्म छतरपुर के घुवारा गांव में आदिवासी परिवार में 11 अगस्त 2003 को को हुआ था. क्रांति गौड़ अपने परिवार में सबसे छोटी है. उनके परिवार में तीन बहनें और तीन भाई हैं. उनके पिता पुलिस विभाग में एक छोटे पद पर कार्यरत थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी. नौकरी छूटने के बाद क्रांति गौड़ का परिवार गरीबी और दुखद परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन परिवार ने कभी क्रांति का हौसला कम नहीं होने दिया. पिता कभी खेतों में मजदूरी करते तो कभी छोटे-मोटे काम कर परिवार का पेट पालते थे.

ढोल बजाती क्रांति गौड़ (ETV Bharat)

लड़कों के साथ खेलने पर लोग मारते थे ताने

जब क्रांति लड़कों के साथ खेलने जाती तो बाहर के लोग मजाक उड़ाते थे. कोई कहता लड़की होकर लड़कों के साथ खेलती है. इससे कौन शादी करेगा, तो कई कहता लड़कियों का काम रसोई संभालना है, मैदान में नहीं है. लेकिन इन सब बातों को दरकिनार कर आंखों में लिए क्रिकेटर बनने को सपने को उसने साकार किया. मेहनत कर टीम इंडिया में सिलेक्टर हुई और आज के लिए लिए विश्वकप जीता. वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ क्रांति ने 3 विकेट झटककर टीम को जीत दिलाई थी. क्रांति गौड़ ने इस वर्ल्ड कप में 9 विकेट लिए हैं.

क्रिकेटर क्रांति गौड़ (ETV Bharat)

क्रांति गौड़ का सफर

क्रांति ने 2017 में पहली बार लेदर बॉल क्रिकेट खेला और उसी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनी. इसके बाद उसने सागर डिवीजन की अंडर 16 टीम की कप्तानी की और 2018-19 में फाइनल तक पहुंचाया. इसी साल डब्ल्यूपीएल में यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा. जहां उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4/25 के शानदार प्रदर्शन सहित 6 मैचों में 5 विकेट लिए. सीनियर वीमन्स वन-डे ट्रॉफी में भी उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 9 मैचों में 15 विकेट लिए. जिसमें फाइनल में बंगाल के खिलाफ 4 विकेट शमिल थे.

इसके बाद क्रांति ने तुरंत श्रीलंका दौरे की तैयारी शुरू की थी. छतरपुर से भोपाल रवाना हुई, फिर मुंबई के लिए फ्लाइट ली थी. मुंबई से वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ श्रीलंका के लिए रवाना हुई थी. त्रिकोणीय वन डे सीरीज में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था.

बहन ने बताया पैसों का क्या करेंगे (ETV Bharat)

बहन ने बताया पैसों का क्या करेंगे

सीएम मोहन यादव ने क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए देने का एलान किया है. इन पैसों को लेकर क्रांति की बहन रोशनी ने खुशी जताई. रोशनी ने कहा वे लोग सबसे पहले घर बनाएंगे, क्योंकि वे अभी क्वार्टर में रहते हैं.