32 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर क्रांति गौड़, आखिर क्यों पग-पग चल रहीं क्रिकेटर
अबार माता की मन्नत पूरी करने पदयात्रा पर निकलीं क्रिकेटर क्रांति गौड़, 32 किमी की पदयात्रा कर पहुंचेंगे मंदिर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 10:14 AM IST
छतरपुर: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद सभी खिलाड़ियों को पूरे देश ने भर-भरकर प्यार लुटाया. वहीं विश्वकप के बाद से इंडियन टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ लगातार सुर्खियों में छाईं हुई हैं. मध्य प्रदेश आने पर क्रांति गौड़ का जोरदार स्वागत किया था. सीएम मोहन यादव ने भी उनकी सफलता पर 1 करोड़ रुपए की राशि दी है. वहीं अब क्रांति गौड़ सारे आयोजनों से फ्री होकर अपनी मन्नत पूरी करने जा रही हैं. जिसके लिए वह रविवार को पदयात्रा पर निकली हैं.
मन्नत पूरी करने पदयात्रा पर क्रांति गौड़
अपनी प्रतिभा के बलबूते पहचान बनाने वाली क्रिकेटर क्रांति गौड़ आज यानि रविवार को एक भव्य धार्मिक पदयात्रा करने वाली हैं. उन्होंने सुबह अपने गृह ग्राम घुवारा से यात्रा शुरू की. 32 किमी की पदयात्रा करते हुए बुंदेलखंड के प्रसिद्ध अबार माता मंदिर पहुंचकर माथा टेकेंगी और माता को जल अर्पित करेंगी. छतरपुर के घुवारा गांव की रहने वाली विश्वविजेता क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने विश्वकप जीतने के लिए बुन्देलखंड के प्रसिद्ध अबार माता मंदिर में अर्जी लगाई थी और मन्नत मांगी थी. अगर विश्वकप जीतते हैं, तो माता के दर पर गांव से पदयात्रा करेगी. अपनी मन्नत पूरी करने रविवार को क्रिकेटर क्रांति गौड़ पदयात्रा पर निकली है.
WPL में खेलेगी, गांव की क्रांति 50 लाख में हुई नीलामी
क्रांति गौड़ अब विमेंस प्रीमियर लीग WPL में खेलती भी नजर आएंगी. WPL की मेगा नीलामी में उनको खरीद गया है. मध्य प्रदेश की कुल 12 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल हुई, जिनमें क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख में RTM कार्ड का इस्तेमाल कर अपने पास रखा लिया है. क्रांति गौड़ ने महिला वर्ल्ड कप में 8 मुकाबलों में 9 विकेट झटके थे और शानदार प्रदर्शन दिखाया था. इसी कारण उनका बेस प्राइज 50 लाख रुपए तय किया गया है.
- जनजातीय गौरव दिवस पर क्रांति गौड़ का सम्मान, मोहन सरकार ने दिए 1 करोड़ रुपए का चेक
- विश्व विजेता बन क्रांति गौड़ ने छतरपुर की धरती पर रखा पैर, स्वागत में उमड़ा जनसैलाब
क्या बोली क्रिकेटर क्रांति
वहीं महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने बताया "विश्वकप जीतने के लिए अबारमाता मंदिर पर अर्जी लगाई थी, वह अर्जी पूरी हो गई. रविवार की सुबह 8 बजे से पदयात्रा शुरु की. जो दोपहर बाद अबार माता मंदिर पहुंच जाएगी. यात्रा की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, तो वही क्रांति ने अपने प्रशंसकों, क्षेत्र और जिलेवासियों से पदयात्रा में शामिल होकर पुण्यलाभ अर्जित करने की अपील भी की."