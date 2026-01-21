विवादित बयान देने वाले RD प्रजापति हमलावर, बोले- कुछ कथावाचक अश्लील बातें करते हैं
कथावाचकों पर आपत्तिजनक बयाने देने वाले पूर्व विधायक आरडी प्रजापति अपनी बात अड़े. बहन-बेटी किसी भी जाति की हो, पूजनीय है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 12:28 PM IST
छतरपुर : छतरपुर की चंदला विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति अपने बयान पर अड़े हैं. रविवार को उन्होंने भोपाल में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में कथावाचकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. प्रजापति का कहना है "उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा. उनके बयान को गंभीरता से देखोगे तो कुछ भी गलत नहीं मिलेगा."
गंदी बातें करने वाले कथावाचकों पर हो कार्रवाई
विवादास्पद देने के लिए चर्चित आरडी प्रजापति का कहना है "मैं चाहता हूं कि आईएएस संतोष वर्मा को पद से हटा दिया जाए, लेकिन पहले उन कथावाचकों को भी सजा दी जाए, जो मंच से बेटियों के लिए गंदी बात करते हैं. ऐसे कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर जहर उगलते हैं, इनका भी इलाज होना चाहिए. बेटियों का सम्मान होना चाहिए, वे चाहे किसी भी जाति की क्यों न हों. यही भारतीय संस्कार हैं. लेकिन कथावाचक तो कुछ जातियों के लिए गंदगी उगल रहे हैं."
बीजेपी सरकार की निंदा की
आरडी प्रजापति से जब उनके बेटे पूर्व विधायक राजेश प्रजापति के विचारों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा "ऐसी कुर्सी को हम लात मारते हैं, जिस समाज ने हमें वोट दिया, उनके हक की आवाज उठाने में क्या गलत है. मैंने 26 जुलाई 2016 को विधानसभा में इस्तीफा दे दिया था. मेरे इलाके में बालू माफिया थे. बहन-बेटियों की घर मे घुसकर इज्जत लूटी जाती थी. भाजपा के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं."
ऐसी कथाएं इससे पहले नहीं सुनी
आरडी प्रजापति ने कहा "हमारा देश हिन्दू राष्ट है. हम हिन्दू परंपरा को मानते हैं. हम बहन-बेटियों के पैर पूजते हैं. मोदी जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है. लेकिन 4 से 5 कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर अश्लील बातें करते हैं. ये लोग भगवान की कथा ना करके अपनी कथा सुनाते हैं. हमारे पूर्वजों ने भी कथा सुनी, लेकिन ऐसी कथा नहीं सुनी."