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राम मंदिर के चंदे का हिसाब मांगने की लोगों से अपील कर रही कांग्रेस, शुरू किया जनजागरण अभियान

छतरपुर में कांग्रेस ने शुरू किया जनजागरण अभियान, व्यापिरयों और दुकानदोरों से अयोध्या राम मंदिर में दिए गए चंदे का हिसाब मांगने को कहा.

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लोगों से अपनी चंदा का हिसाब मांगने की अपील की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. छतरपुर में भी कोंग्रेस ने राम मंदिर चोरी मामले में प्रदर्शन कर विरोध जताया है. प्रदर्शनकारियों ने पहले मंदिर में बैठक कर उपवास किया और उसके बाद शहर में निकलकर व्यपारियों और राहगीरों से मंदिर में चंदा देने की बात पूछकर हिसाब मांगने की बात कही.

चंदा गड़बड़ी से धार्मिक आस्था हुई आहत

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा गड़बड़ी के मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जनजागरण अभियान की शुरुआत की है. कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. युवक कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चंदा गड़बड़ी से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था आहत हुई है.

छतरपुर में कांग्रेस ने शुरू किया जनजागरण अभियान (ETV Bharat)

कांग्रेस नेताओं ने उपवास रखकर किया हनुमान चालीसा

महिला कांग्रेस नेता पार्षद शिवानी चौरसिया ने कहा, "इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. कांग्रेस नेताओं ने पहले छतरपुर के प्रसिद्ध मोटे के महावीर मंदिर में उपवास रखकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान हनुमान से प्रार्थना करते हुए दोषियों को कानून के दायरे में लाने और सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की."

लोगों से अपने चंदे का हिसाब मांगने की अपील की

प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस ने घर-घर, दुकान-दुकान और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया. सबसे पहले महिला कांग्रेस के साथ युवा कांग्रेस नेता शहर के छत्रशाल चौराहे पर हाथों में पर्चा लेकर व्यापारियों के पास पहुंचे और राम मंदिर में चोरी की बात बताई. जिसके बाद व्यापारियों से पूछा कि "आप लोगों ने मंदिर में चंदा दिया था क्या? अगर चंदा दिया था, तो सरकार और मंदिर की देखरेख करने वालों से हिसाब मांगो."

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युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जनजागरण अभियान (ETV Bharat)

राम मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ जुटा रहे हैं जनसमर्थन

महिला कांग्रेस नेता पार्षद शिवानी चौरसिया का कहना है कि "अभियान के माध्यम से वे आमजन को अपनी बात बताएंगी और राम मंदिर चंदा चोरी के इस मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाएंगी. राम मंदिर के लिए छतरपुर के लोगों ने भी बहुत चंदा दिया, किसी ने जेवर बेचकर दान किया, किसी ने अपनी गाढी कमाई का हिस्सा दान किया. अगर आपने चंदा दिया है, तो हिसाब भी मांगो."

इस अभियान में महिला कांग्रेस और अन्य कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल हैं. कांग्रेस जिला अध्यक्ष गगन यादव का कहना है कि "यह कार्यक्रम जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा."

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