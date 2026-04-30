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जलाने निकले मुख्यमंत्री का पुतला और लगा बैठे खुद के कपड़ों में आग, दोपहरी में नेताजी तपे

छतरपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम मोहन यादव का पुतला जलाने के दौरान झूमाझटकी, लपटों में आकर झुलसे पुलिस कर्मी ओर कांग्रेस.

CHHATARPUR CONGRESS PROTEST
छतरपुर में कांग्रेसी और पुलिसकर्मी झुलसे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 2:31 PM IST

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छतरपुर: शहर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस में आक्रोश पनपा हुआ है. जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा CM का पुतला फूंका जा रहा था. पुलिस कर्मियों ने CM का पुतला फूंक रहे कांग्रेसियों से पुतला छीनना चाहा तो झड़प हो गई. उसके बाद पुतले पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी गई. अचानक भड़की आग की लपटों की चपेट में आकर पुलिस आरक्षक आशीष खरे और संदीप राय, कपेन्द्र सिंह घोष समेत करीब 10 से 12 कांग्रेस कार्यकर्ता झुलस गए. जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद भी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए छत्रसाल चौराहे पहुंचे और वहां धरना प्रदर्शन जारी रखा.

अस्पताल में डॉक्टर और कांग्रेसियों का विवाद
घटना के बाद पुलिस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया. जहां समय पर इलाज नहीं मिलने पर एक बार फिर माहौल गरमा गया. यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह, कपिल रिछारिया, मनमोहन कुशवहा आदि का अस्पताल में इलाज किया जा रहा था. इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं और डॉक्टर के बीच विवाद हो गया. गुस्से में डॉक्टर काम बंद करके अस्पताल से बाहर आ गए. पुलिस की समझाइश के बाद इलाज चालू हुआ.

छतरपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'डॉक्टरों ने अपराधियों जैसा व्यवहार किया'
कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह का आरोप है कि, ''अस्पताल में उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया, जिससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया.'' वहीं डॉक्टरों का कहना है कि, कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचते ही दबाव बनाने लगे और अभद्रता करते हुए धमकी देने लगे. स्थिति को संभालने के लिए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और समझाइश के बाद सभी घायलों का इमरजेंसी में उपचार शुरू किया गया.''

CHHATARPUR CM EFFIGY BURNING
सीएम मोहन यादव का पुतला जलाने के दौरान झूमाझटकी (ETV Bharat)

पुलिस पर लगाए अनावश्यक हस्तक्षेप के आरोप
मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, ''कांग्रेस के हर प्रदर्शन में पुलिस द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, जिससे तनाव की स्थिति बनती है.'' उन्होंने चेतावनी दी कि, ''भविष्य में होने वाले हर प्रदर्शन में वे स्वयं सबसे आगे रहेंगे और किसी भी तरह की रोक-टोक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.''

doctors and Congress men Dispute
अस्पताल में डॉक्टर और कांग्रेसियों का विवाद (ETV Bharat)

पूर्व विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि, यह पूरा प्रदर्शन पत्रकारों पर हो रहे हमलों के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के कारण हालात बिगड़ गए. फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है, वहीं शहर में घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है.

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