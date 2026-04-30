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जलाने निकले मुख्यमंत्री का पुतला और लगा बैठे खुद के कपड़ों में आग, दोपहरी में नेताजी तपे

छतरपुर में कांग्रेसी और पुलिसकर्मी झुलसे ( ETV Bharat )