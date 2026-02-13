ETV Bharat / state

केन बेतवा प्रदर्शनकरियों को कांग्रेस सपा का साथ, कलेक्टर ने जांच टीम गठित की, फिर होगा सर्वे

छतरपुर में केन-बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर आंदोलन जारी, कलेक्टर द्वारा गठित टीम फिर से करेगी प्रभावित गांवों का सर्वे, कांग्रेस-समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी.

CONGRESS SUPPORT KEN BETWA PROTEST
केन-बेतवा प्रदर्शनकरियों को मिला कांग्रेस-सपा का समर्थन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 11:48 AM IST

छतरपुर: केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी और ग्रामीण बीते कई दिनों से मुआवजा बढ़ाने की मांग पर अड़े थे, जिसको लेकर बीते दिनों अगवाई कर रहे नेता अमित भटनागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. नेता की रिहाई के मांग पर धरना हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ मामले में 40 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. छतरपुर कलेक्टर ने एक जांच टीम का गठन कर सर्वे के आदेश दिए है, तो वहीं मामले में राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं.

टीम विस्थापित प्रभावित गांवों का करेगी सर्वे

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने जिला स्तर पर तहसीलदार सटई आदित्य सोनाकिया की अध्यक्षता में सर्वे दल का गठन किया है. दल द्वारा 13 गांव में पारदर्शी ढंग से सर्वे कार्य फिर से करेगा, जिसका कार्य भी शुरू हो गया है. टीम आदिवासियों की मांग पर सर्वे कर रही है. ऐसे लोग जो मुआवजा पैकेज पाने से छूटे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा. कोई पात्र व्यक्ति छूटा हुआ है जिसके दस्तावेज में कोई कमी है उनके दस्तावेज बनाने में सहूलियत दी जाएगी और जिला प्रशासन उनकी मदद करेगा.

केन-बेतवा प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों का फिर से सर्वे करेगी टीम (ETV Bharat)

केन-बेतवा विस्थापितों में आक्रोश

मामले में अब राजनीतिक पार्टियां, आदिवासियों और प्रभावित लोगों के पक्ष में खड़ी हो गई हैं. छतरपुर के बिजावर तहसील में केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित विस्थापितों और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं समाजसेवी अमित भटनागर की गिरफ्तारी आंदोलन के दौरान हुई थी. विरोध में भारी संख्या में लोग सड़कों पर बीते दिन उतरे थे और प्रदर्शन पूरी रात चलता रहा.

प्रभावित लोगों से मिले पार्टियों के नेता

प्रदर्शनकारियों ने आधी रात को पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया तो पुलिस धरना प्रदर्शन करने वालों पर पानी की बौछार शुरू कर दी. बिजावर थाना इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी. पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी. मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों के लोग आदिवासियों के समर्थन में उतरे. प्रभावित लोगों से कांग्रेसियों ने मिलकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से बात करवाई. वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मनोज यादव ने आदिवासियों के साथ कलेक्टर से मुलाकात की. उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी है. अखिलेश यादव ने उचित मुआवजा को लेकर सदन में मुद्दा उठाया था.

congress support ken betwa protest
केन-बेतवा परियोजना का विरोध (ETV Bharat)

विस्थापितों की सरकार कर रही मदद

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया, "तहसीलदार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है. जिनके नाम छूटे हैं या जो भी परेशानी है. उसके लिए टीम सर्वे में लगी है. केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डैम का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है. जिसकी जानकारी ग्रामवासियों को समय समय पर दी जाएगी. विस्थापन प्रभावित परिवारों को शासन की सभी योजना का पात्रता अनुसार लाभ देने के लिए पूर्ण सहयोग किया जाएगा. अभी 3 तरह से मुआवजा वितरण का कार्य चल रहा है. कृषि भूमि का 267 करोड़ बंट चुका है, आबादी जमीन पर मकानों का 80 करोड़ बंट चुका है, पैकेज में 350 करोड़ बंट चुका है."

