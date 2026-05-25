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गांव में सड़क बनवाने के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन, भीषण गर्मी में कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे बच्चे

भीषण गर्मी में कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे बच्चे ( ETV Bharat )