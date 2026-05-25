गांव में सड़क बनवाने के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन, भीषण गर्मी में कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे बच्चे
छतरपुर में 3 किलोमीटर पक्की सड़क के लिए क्लेक्ट्रेट का घेराव, प्रधानमंत्री की योजनाओं का आज तक नहीं मिला लाभ. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 10:41 PM IST
छतरपुर: शहर से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव, जहां के लोगों ने आज तक गांव में पक्की सड़क नहीं देखी. ये गांव महाराजपुर थाना इलाके के टटम गांव और मढ़ा पुरवा का है. इस गांव में आजादी के बाद से आज तक एक भी पक्की सड़क नहीं बनाई गई है. जिससे गुस्साए ग्रामीण छात्र-छात्राओं के साथ कल्क्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. भीषण गर्मी में ग्रामीण और बच्चे जमीन पर बैठ अपनी मांग पर अड़े रहे.
एसडीएम को ज्ञापन देने से किया इंकार
छतरपुर के टटम गांव और मढ़ा पुरवा के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे. 45 डिग्री तापमान में जमीन पर बैठ घंटों वे अपनी गुहार लगाते रहे. कलेक्ट्रेट के बाहर ग्रामीणों का हंगामा सुन एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे. लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देने से इंकार कर दिया. लोगों ने बताया कि गांव में पक्की सड़क नहीं होने से किसान, स्कूली बच्चे, मरीज और प्रसूता सभी को परेशानी होती है.
'सड़क और पानी के किसी भी योजना लाभ गांव को नहीं मिला'
ग्रामीण सूरज कुमार का कहना है कि "गांव में सड़क नहीं होने से बरसात में छात्र स्कूल नहीं जा पाते और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी भारी दिक्कत होती है. कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. अधिकारी, नेता कोई सुनने वाला नहीं है. आजादी के बाद से आज तक गांव में कोई पक्की सड़क नहीं बनी है. टटम गांव में लगभग 10 हजार की आबादी है.
गांव से ही 3 किलोमीटर दूर मढ़ा पुरवा गांव है. पक्की सड़क नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में दोनों गांव के संपर्क टूट जाते हैं. इन समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज (सोमवार) कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ा. प्रधानमंत्री की कई योजना चल रही है, लेकिन सड़क और पानी को लेकर हमारे गांव में किसी को लाभ नहीं मिला है."
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जल्द सड़क बनवाने का मिला आश्वासन
इस मामले को लेकर प्रशासन ने सड़क बनवाने का आश्वासन दिया है. एसडीएम जीएस पटेल ने बताया, "3 किलोमीटर सड़क की मांग का मामला है. कलेक्टर के पास इसका प्रोपोजल भेजा जाएगा और जल्द समस्या का निराकरण होगा."