केन बेतवा का 35 लाख का मुआवजा, मांगी 4 लाख की रिश्वत, पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड
छतरपुर कलेक्टर ने दो अलग-अलग मामलों में पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी को किया सस्पेंड. केन-बेतवा मुआवजा राशि से जुड़ा मामला. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:13 PM IST
छतरपुर: शासकीय योजनाओं में लापरवाही और रिश्वतखोरी करने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. केन बेतवा के विस्थापितों से मुआवजा दिलाने के नाम पर लाखों की रिश्वत की मांग कर रहे एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है. इधर, खाद वितरण में लापरवाही पाए जाने पर कृषि विस्तार अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है.
35 लाख के मुआवजे के लिए मांगी 4 लाख की रिश्वत
छतरपुर में दो शासकीय कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है. पहला मामला केन बेतवा लिंक परियोजना के मुआवजा देने से जुड़ा हुआ है. इस मामले में सटई तहसील के खरयानी हल्का पटवारी रामलखन पटेल को निलंबित कर दिया गया है. पटवारी रामलखन पटेल पर आरोप है कि करीब 35 लाख रुपए की मुआवजा राशि खरयानी निवासी सुरेश बसोर के खाते में जमा कराने के बदले में 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी. जिसकी शिकायत सुरेश बसोर ने 8 सितंबर को एसडीएम कार्यालय बिजावर में दर्ज करवाई थी.
कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी सस्पेंड
शिकायत के अनुसार खरयानी स्थित सुरेश बसोर की जमीन केन-बेतवा परियोजना के तहत हस्तांतरण के लिए शामिल की गई थी, जिसके बदले में करीब 35 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत हुआ था. शिकायतकर्ता के अनुसार इस राशि को खाते में जमा कराने के लिए पटवारी ने 4 लाख रुपए की मांग की थी. मामले में एसडीएम कार्यालय ने पटवारी रामलखन पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
पटवारी रामलखन पटेल के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एसडीएम ऋषिकेश ठाकरे ने कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर निलंबन आदेश जारी कर दिया. आदेश के अनुसार पटवारी का कार्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कदाचरण की श्रेणी में माना गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बकस्वाहा रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
खाद वितरण मामले में कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड
छतरपुर कलेक्टर के निर्देश पर विभागीय योजनाओं के कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर कृषि विस्तार अधिकारी को सस्पेंड किया गया है. खाद वितरण व्यवस्था में लापरवाही करने पर कृषि विस्तार अधिकारी को नोटिस जारी किया गया लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर मृणाल मीणा ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड नौगांव सूरजभान पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
एडीएम विनय द्विवेदी ने बताया, "शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर किसी को बख्सा नहीं जाएगा. कलेक्टर के निर्देश पर रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी रामलखन पटेल और खाद वितरण में लापरवाही करने पर कृषि विस्तार अधिकारी सूरजभान पटेल को निलंबित कर दिया गया है.
खाद वितरण में सामने आई गंभीर लापरवाही
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक ने सूरजभान पटेल को 21 सितंबर 2026 को पत्र जारी कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे. निर्धारित समय पर उनके द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था.
विभागीय योजनाओं एवं जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था की समीक्षा बैठक 8 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई. बैठक के दौरान विकासखंड नौगांव की अत्यंत कम प्रगति और उर्वरक वितरण में गंभीर लापरवाही सामने आने पर सूरजभान पटेल की निलंबन की कार्रवाई की गई. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, बिजावर निर्धारित किया गया है.
टीकमगढ़ में पटवारियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पटवारियों के बीच एक बड़े टकराव का केंद्र बन गई है. योजना के क्रियान्वयन में पटवारियों को निष्पादक (विक्रेता) बनाए जाने के आदेश का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है. पटवारियों का कहना है कि रजिस्ट्री में पटवारी को निष्पादक बनाकर जबरन विधिक विवादों और कानूनी दांव-पेच में घसीटा जा रहा है और निष्पादक नहीं बनने पर पटवारियों पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है. जब तक ये कार्रवाई वापस नहीं होगी हम काम नहीं करेंगे.
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टीकमगढ़ में पटवारी संघ ने मोर्चा खोलते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है. कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद ने बताया, "स्वामित्व योजना में पटवारी निष्पादक के रूप में काम नहीं करेंगे. जब तक प्रदेश भर में बर्खास्त और निलंबित किए गए पटवारियों की बिना शर्त सेवा बहाली नहीं की जाती और कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कार्रवाई वापस नहीं ली जाती, तब तक जिले के पटवारी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे."