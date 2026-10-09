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केन बेतवा का 35 लाख का मुआवजा, मांगी 4 लाख की रिश्वत, पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड

35 लाख के मुआवजे के लिए मांगी 4 लाख की रिश्वत ( ETV Bharat GFX )

छतरपुर: शासकीय योजनाओं में लापरवाही और रिश्वतखोरी करने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. केन बेतवा के विस्थापितों से मुआवजा दिलाने के नाम पर लाखों की रिश्वत की मांग कर रहे एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है. इधर, खाद वितरण में लापरवाही पाए जाने पर कृषि विस्तार अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है.

35 लाख के मुआवजे के लिए मांगी 4 लाख की रिश्वत छतरपुर में दो शासकीय कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है. पहला मामला केन बेतवा लिंक परियोजना के मुआवजा देने से जुड़ा हुआ है. इस मामले में सटई तहसील के खरयानी हल्का पटवारी रामलखन पटेल को निलंबित कर दिया गया है. पटवारी रामलखन पटेल पर आरोप है कि करीब 35 लाख रुपए की मुआवजा राशि खरयानी निवासी सुरेश बसोर के खाते में जमा कराने के बदले में 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी. जिसकी शिकायत सुरेश बसोर ने 8 सितंबर को एसडीएम कार्यालय बिजावर में दर्ज करवाई थी.