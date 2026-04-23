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छतरपुर कलेक्टर-एसपी जमीन पर, ग्रामीणों के साथ जनचौपाल, मुआवजे का गणित समझाया

छतरपुर कलेक्टर-एसपी जमीन पर, ग्रामीणों के साथ जनचौपाल ( ETV BHARAT )

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने स्पष्ट किया "2024 तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके पात्र युवाओं के नाम पैकेज में जोड़े जाएंगे. साथ ही जिनकी आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत है, उन्हें मार्कशीट के आधार पर 18 वर्ष का पात्र मानते हुए लाभ मिलेगा." कलेक्टर ने सर्वे दल के कार्य की समीक्षा की और कहा "अपनी समस्या और शिकायत जरूर बताएं, कोई भी पात्र वंचित नहीं रहेगा. पुनः सर्वे इसी लिए कराया जा रहा है. तहसील या कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं."

18 साल तक के लोगों के पैकेज स्वीकृत करने के निर्देश

छतरपुर कलेक्टर व एसपी ने साथ बैठकर ग्रामीणों का दिल जीता (ETV BHARAT)

ग्रामीणों को भरोसे में लेने के लिए अफसरों ने जमीन पर चटाई बिछाकर लोगों के साथ बातचीत शुरू की. इससे ग्रामीण अफसरों के कायल हो गए. कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी. जन चौपाल में कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने एक-एक ग्रामीण से जमीन, मकान के मुआवजे और पैकेज की स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान हितग्राहियों की सूची पढ़कर सुनाई गई और जिन लोगों के खाते में राशि नहीं पहुंची, उनसे बैंक खाता जांच कराने की अपील की गई.

छतरपुर : केन-बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों का आंदोलन स्थगित होने के बाद चयनित गांवों में सर्वे चल रहा है. इस दौरान जिला प्रशासन की कोशिश है कि प्रभावित फिर से आंदोलन की राह पर न चले जाएं. इसी को देखते हुए बुधवार को विस्थापित ग्राम ककरा और पाठापुर में कलेक्टर पार्थ जैसवाल, सीईओ नमः शिवाय अरजरिया और एसपी अगम जैन ने चौपाल लगाई.

जमीन पर चटाई बिछाकर ग्रामीणों के साथ जनचौपाल (ETV BHARAT)

स्पेशल पैकेज की राशि पर पूरे परिवार का हक

कलेक्टर ने साफ किया "यदि पति द्वारा पत्नी को मुआवजे पैकेज की राशि नहीं दी जा रही है और राशि के दुरुपयोग किया जाता है तो मांग पर पैकेज की राशि महिला के खाते में डाली जाएगी. पैकेज की राशि पर पूरे परिवार का अधिकार है." कलेक्टर ने पुराने पट्टेधारियों को भी नियमानुसार मुआवजा देने एवं सर्वे दल को सूची में नाम जोड़ने के निर्देश दिए. जन चौपाल में सबसे भावुक क्षण तब आया जब कलेक्टर ने 14 वर्षीय अनाथ बालक मनीष गौड़ की स्थिति देख उसे 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के निर्देश दिए.

कलेक्टर ने मकान-जमीन के पैकेज की जानकारी ली (ETV BHARAT)

बैंक की मनमानी पर लगाम

किशनगढ़ ग्रामीण बैंक के मैनेजर द्वारा भुगतान में बाधा डालने की शिकायत की गई, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. आजीविका के मुद्दे पर कलेक्टर ने राहत देते हुए कहा "वन क्षेत्र में पूर्व की भांति महुआ बीनने वालों को रोका नहीं जाएगा और वन विभाग से इसकी अनुमति दिलाई जाएगी." कलेक्टर ने ग्रामीणों से राष्ट्रहित की इस परियोजना के निर्माण में सहयोग की अपील करते हुए कहा "जिन्हें मुआवजा मिल चुका है, वे अब नए स्थानों पर अपना सुखद निवास बनाएं."

18 साल तक के लोगों के पैकेज स्वीकृत करने के निर्देश (ETV BHARAT)

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा "ककरा और पाठापुर में आदिवासियों की समस्याओं का निराकरण किया गया. चौपाल लगाई गई. केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को आश्वासन दिया गया कि उनके साथ गलत नहीं होगा."

क्या है पूरा मामला

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ कम मुआवजे को लेकर छतरपुर और पन्ना जिले में कई आंदोलन हो चुके हैं. हाल ही में प्रभावितों ने 12 दिन तक चिता आंदोलन किया. जिला प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद आंदोलन स्थगित हो गया. प्रशासन को 10 दिन का समय समस्याओं के निराकरण के लिए दिया गया. आंदोलन स्थगित होने के बाद आंदोलनकारी ग्रामीण बसों द्वारा अपने गांव पहुंचे. प्रशासन ने नई टीम बनाकर सर्वे करना शुरू किया.