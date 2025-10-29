ETV Bharat / state

सर आप कलेक्टर कैसे बने, छात्र का सवाल सुनकर पार्थ जैसवाल ने दिया यह जवाब

अचानक स्कूल पहुंचे कलेक्टर कलेक्टर पार्थ जैसवाल बड़ामलहरा के ग्राम वीरों की शासकीय माध्यमिक शाला का अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान छात्रों की उपस्थिति कम मिली तो नाराजगी जाहिर कर कार्रवाई के निर्देश दिये. उसके बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल कुछ देर के लिए शिक्षक बन गए और पढ़ाना शुरू कर दिया. कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत करते हुए उनके भविष्य के बारे में जाना. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एवं अच्छी आदतों के बारे में पूछा. साथ ही बच्चों से सवाल जवाब किए, जिसमें बच्चों ने काफी प्रभावशाली उत्तर भी दिए.

छतरपुर: छतरपुर के शासकीय स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्टर अचानक स्कूल पहुंच गए. स्कूल आकर कलेक्टर शिक्षक का रोल अदा करने लगे जिन्हें देख स्कूल में पदस्थ शिक्षक भी हैरत में पड़ गए और बगले झांकने लगे. तभी कलेक्टर ने छात्रों की क्लास लेना शुरू कर दिया. एक छात्रा ने कलेक्टर की क्लास में कलेक्टर से ही सवाल पूछ लिया कि, ''आप कैसे कलेक्टर बने.'' जिसे सुनकर कलेक्टर हैरान हुए फिर मुस्कुराकर जवाब दिया.

कलेक्टर ने लगाई बच्चों की क्लास, सवाल पूछे

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बच्चों से सवाल भी पूछे. कक्षा 7वीं के राजाराम लोधी को गुणनखंड करना सिखाया और कक्षा 8वीं की सरोज रजक से आकाश का पर्यायवाची और ज्योति आदिवासी से अश्व का पर्यायवाची पूछा. बच्चों द्वारा इन प्रश्नों का सही उत्तर देने पर कलेक्टर ने उनकी तारीफ की. वहीं, कलेक्टर ने स्कूल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन और गणवेश की राशि की जानकारी ली. छात्रों ने बताया कि उन्हें 600 रुपये की गणवेश की राशि खातों में प्राप्त हो रही है.

टीचर बन कलेक्टर ने बच्चों को पढ़ाया (ETV Bharat)

पढ़ाई के लिए उपयोग करें सोशल मीडिया का

कलेक्टर ने बच्चों से कहा कि वे शाला में यूनिफॉर्म पहनकर ही आएं. कलेक्टर ने आज के दौर में सोशल मीडिया और मोबाइल के बारे में भी बच्चों को बताया. कहा सोशल मीडिया का सही प्रयोग करें और पढ़ाई में सहयोग के लिए ही करें. उन्होंने कहा कि, "रात में सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दें.'' कलेक्टर ने बच्चों के सामान्य ज्ञान विषय पर प्रश्न किए. साथ ही बच्चों से स्पोर्ट्स के बारे में भी प्रश्न किए एवं बच्चों की स्पोर्ट्स में रुचि के बारे में पूछा.

अचानक स्कूल पहुंचे कलेक्टर पार्थ जैसवाल (ETV Bharat)

छात्र ने पूछा, आप कलेक्टर कैसे बने

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बच्चों से पूछा भविष्य में क्या बनोगे. तो छात्र सरोज रजक ने कलेक्टर से ही पूछ लिया, ''आप कलेक्टर कैसे बने.'' जिस पर कलेक्टर ने बताया कि, कलेक्टर बनने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करना पड़ती है. लक्ष्य बनाकर काम करना पड़ता है.'' कलेक्टर ने बच्चों के हर प्रश्न का जवाब दिए और शिक्षकों को आदेश दिए छात्रों की उपस्थिति बढ़ाये. इस निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, बड़ामलहरा एसडीएम आयुष जैन,जनपद सीईओ ईश्वर सिंह वर्मा मौजूद रहे.

कलेक्टर पार्थ जैसवाल से जब बात हुई तो उन्होंने बताया, ''आज बड़ामलहरा के दौरे पर गया था. जल जीवन मिशन के कार्य का निरीक्षण किया. जल सहेलियों से संवाद किया. ग्राम वीरों के जनजातीय वर्ग के लोगों की चौपाल के माध्यम से समस्याएं सुनी और स्कूल का निरीक्षक किया. जहां बच्चों की सख्या कम पाई गई. बच्चों से संवाद किया और उनको कुछ देर पढ़ाया भी था.''