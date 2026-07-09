लापरवाही बरतने पर छतरपुर कलेक्टर का एक्शन, 4 अधिकारियों को किया सस्पेंड, 6 का वेतन कटा
समीक्षा बैठक में भड़के छतरपुर कलेक्टर, तीन पटवारियों और एक सचिव को किया सस्पेंड, 4 कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोका. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 12:35 PM IST
छतरपुर: शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर छतरपुर कलेक्टर समीक्षा बैठक में भड़क गए. अधिकारियों को फटकार लगाकर 4 को सस्पेंड कर दिया. 6 कर्मचारियों का वेतन काटने सहित 4 कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दे डाले. कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने गौरिहार जनपद में ब्लॉकवार समीक्षा बैठक के दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा प्रशासनिक रुख अपनाया है.
काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई
शासन की मंशानुरूप कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा न करने और विभागीय लक्ष्यों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने तीन पटवारियों और एक पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही कई कर्मचारियों का वेतन काटने और इंक्रीमेंट रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं. बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया सहित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जनपद सीईओ मुख्य रूप से उपस्थित रहे.
गौरिहार में खण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल का सख्त रवैया, लापरवाही पर निलंबन, वेतन कटौती और इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश— Collector Chhatarpur (@collchhatarpur) July 8, 2026
शासन की मंशानुरूप सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में करने के निर्देश
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कलेक्टर ने तीन पटवारियों को किया निलंबित
कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान फार्मर आईडी, नक्शा तरमीम और सीमांकन के कार्यों में असंतोषजनक प्रगति पाए जाने पर पटवारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. कार्य में घोर लापरवाही मिलने पर शिशोलर, ठकुर्रा एवं गोयरा हल्के के पटवारियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए. वहीं फार्मर आईडी बनाने और खसरा लिंकिंग में खराब प्रदर्शन मिलने पर हल्का सरवई, कटरा और प्रकाश बम्हौरी के पटवारियों का एक-एक इंक्रीमेंट रोकने के आदेश दिए. इसके अतिरिक्त शासकीय कार्यों में शिथिलता बरतने पर जुझारनगर पटवारी का एक दिन, कितपुरा पटवारी का तीन दिन, रेवना पटवारी का सात दिन और पहरा पटवारी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी करवाये हैं.
सचिव सस्पेंड, उपयंत्री अटैच
वही, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में कम प्रगति पाए जाने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई. जनपद सीईओ को फटकार लगाकर कितपुरा पंचायत के सचिव को निलंबित करने और वहां के जीआरएस (रोजगार सहायक) का तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए. निर्माण कार्यों में कम प्रगति पर चंद्रपुरा सेक्टर के उपयंत्री (सब-इंजीनियर) का सात दिन का वेतन काटते हुए उन्हें जनपद मुख्यालय में अटैच करने के आदेश दिए.
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सेक्टर पर्यवेक्षक का 7 दिन का वेतन काटा
महिला एवं बाल विकास विभाग की खंड स्तरीय समीक्षा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सेक्टर गोयरा, खड़ेहा और गौरिहार की प्रगति अत्यंत कम पाई गई. इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने सेक्टर पर्यवेक्षक सविता अहिरवार का सात दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए. उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में भी सहयोग करने तथा अपार और आभा आईडी बनाने को कहा. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए बीएमओ को निर्देशित किया गया कि सभी डिलीवरी पॉइंट्स को पूरी तरह फंक्शनल किया जाए. ताकि शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित हो सके.
बारिश को देखते हुए पटवारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश
कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी पटवारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, ''सभी पटवारी अपने-अपने क्षेत्रों के नदी, नाले, पुल-पुलिया और रास्तों का स्थल निरीक्षण करें. जहां दुर्घटना की आशंका हो, और सुरक्षा के उपाय हेतु संबंधित विभागों से तालमेल बैठाएं.'' जब छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल से बात हुई तो उन्होंने बताया, ''समीक्षा बैठक के दौरान लापरवाही करने वालों को सस्पेंड किया गया है. कई कर्मचारियों का वेतन रोका और काटा गया है. शासकीय कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.''