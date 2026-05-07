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छतरपुर में आधी रात कलेक्टर का एक्शन अवतार, चौपाल लगा 2 पटवारियों पर की कार्रवाई

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने आधीरात को गांव में लगाई चौपाल, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान, 2 पटवारी पर एक्शन.

CHHATARPUR COLLECTOR CHAUPAL
छतरपुर में आधी रात कलेक्टर का एक्शन अवतार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 7:18 AM IST

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Updated : May 7, 2026 at 7:32 AM IST

3 Min Read
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छतरपुर: कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने अचानक आधी रात को ग्रामीणों के बीच पहुंचकर चौपाल लगाई और किसानों व ग्रामीणों की समस्याएं सुनी. कलेक्टर को अपने सामने देख ग्रामीणों ने भी जमकर भड़ास निकाली और जो समस्याएं थी खुलकर बताई. जिसके बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने ऑन द स्पॉट दो पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि इस दौरान स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे.

कलेक्टर ने आधीरात को लगाई चौपाल

छतरपुर बीती रात कलेक्टर पार्थ जैसवाल अचानक जिले से 40 किलोमीटर दूर अलीपुरा गांव पहुंचे. जहां उन्होंने आधी रात को चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी. कई समस्याओं को मौके पर ही निराकरण किया गया. चौपाल के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के पुलिंदे लेकर पहुंचे. कलेक्टर ने एक-एक फरियादी की बात सुनी. मृत हुए लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र व फौती नामांतरण होने की समीक्षा की और ग्रामीणों से भी जानकारी ली. किसान ने बताया बद्दू खटीक की मौत 5 महीने पहले हुई थी, लेकिन आज तक फौती नामांतरण नहीं हुआ.

चौपाल लगा 2 पटवारियों पर की कार्रवाई (ETV Bharat)

एक पटवारी सस्पेंड और एक का रोका इंक्रीमेंट

ये बात सुनकर कलेक्टर भड़क गए और टीला पटवारी विनय पटेल को मौके पर ही सस्पेंड करने के निर्देश दिए. साथ ही सभी मृतकों के फौती चेक करने, बी 1 वाचन करने एवं लंबित होने पर निराकरण के निर्देश दिए. इसके अलावा 5 महीने से मृतकों के फौती नामांतरण नहीं करने पर अलीपुरा पटवारी जमना प्रसाद अनुरागी की एक इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए.

Chhatarpur Patwari increment Hold
छतरपुर में आधीरात को लगी चौपाल (ETV Bharat)

5 राशन पर्ची किए स्वीकृत, वृद्धा पेंशन की स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए

वहीं कलेक्टर ने 5 राशन पर्ची मौके पर ही स्वीकृत की. जिसमें ग्राम चुरवारी के राशन पर्ची के आवेदक नंदलाल कुशवाहा, लक्ष्मण कुशवाहा, दयाराम कुशवाहा, हरिचंद्र पाल और दलपत कुशवाहा शामिल है. जिनकी राशन पर्ची मौके पर ही स्वीकृत की गई. वहीं कलेक्टर पार्थ ने वृद्धा पेंशन, संबल योजना की राशि स्वीकृति पत्र सहित अन्य योजनाओं से मौके पर लाभान्वित करते हुए स्वीकृति प्रमाण पत्र ग्रामीणों को दिए. इस दौरान जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया सहित एसडीएम जीएस पटेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

Chhatarpur Collector Action Mode
ग्रामीणों को दिए योजना संबंधित स्वीकृति पत्र (ETV Bharat)

चौपाल में मेरी समस्याओं का समाधान

कलेक्टर की चौपाल में आए ग्रामीण बालदीन कुशवाहा ने कहा कि "मुझे ना तो पेंशन मिल रही थी, ना ही राशन, कलेक्टर की चौपाल में तत्काल सुनवाई हो गई है." वहीं इस चौपाल को लेकर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा कि "आज मेरे द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया. जिसमें राजस्व, सम्बल, बीपीएल और फौती नामांतरण जैसी कई समस्या सामने आई. कुछ को मौके पर निराकरण किया गया. जबकि अन्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है."

Last Updated : May 7, 2026 at 7:32 AM IST

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