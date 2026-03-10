ETV Bharat / state

अचानक स्कूल पहुंच गए कलेक्टर साहब, 2 प्रधानाध्यापकों सहित तीन शिक्षकों पर एक्शन

सोमवार को प्रभारी कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया मिड-डे मील प्रभारी सहित संयुक्त दल के साथ गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के चौकीपुरवा और कलानी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे. निरीक्षण के दौरान चौकीपुरवा प्राथमिक शाला में सभी बच्चे अनुपस्थित मिले, जबकि प्रभारी प्रधानाध्यापक धनीराम प्रजापति स्कूल में अकेले मौजूद थे.

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रभारी कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया अचानक दो सरकारी स्कूलों में जा पहुंचे. निरीक्षण के दौरान स्कूल में कई अनियमितताएं पाई गईं. शिक्षक नदारत मिले और बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में भी गड़बड़ी मिली. स्कूल की हालत देख उन्होंने शिक्षकों की क्लास लगा डाली. मामले में एक्शन लेते हुए उन्होंने प्रधानाध्यापक का डिमोशन और सहायक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया. वहीं एक अन्य शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है.

शिक्षकों की लगा डाली क्लास

प्रधानाध्यापक धनीराम प्रजापति ने पूछताछ में बताया कि बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए गांव भेजा गया है, क्योंकि भोजन स्कूल की बजाए गांव में तैयार होता है. अधिकारियों ने इसे बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही और शासन के नियमों का उल्लंघन माना. वहीं, माध्यमिक शाला कलानी में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक राखी भारती ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के निर्देश के हाफ टाइम में ही बच्चों की छुट्टी कर दी थी. स्कूल में हो रही लापरवाही देखकर प्रभारी कलेक्टर भड़क गए और जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पाण्डेय को कार्रवाई के निर्देश दिए.

ताबड़तोड़ एक्शन से सकपका गए प्रधानाध्यापक

मंगलवार को प्रभारी कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पाण्डेय ने शासकीय प्राथमिक शाला चौकीपुरवा के प्रभारी प्रधानाध्यापक को हटा कर मूल पद पर भेज दिया. वहीं सहायक शिक्षक धनीराम प्रजापति को निलंबित कर दिया. वहीं शासकीय माध्यमिक शाला कलानी की प्रभारी प्रधानाध्यापक राखी भारती के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है.

प्रभारी कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया ने बताया, "मैंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाईं. जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं." वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे ने बताया, "प्रभारी कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई है. एक शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है. वहीं, दूसरे के निलंबन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है."