MSP का खेल! खेतों में गेहूं और कागजों में मसूर, कलेक्टर की जांच में पटवारी-सर्वेयर की पोल खुली

16 मार्च तक चलेगा पंजीयन मध्य प्रदेश सरकार हर साल की तरह इस साल भी समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, गेंहू की खरीदी कर रही है. जिसके लिए किसानों को 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक अपना पंजीयन कराना की तारीख तय की गई है. छतरपुर जिले में भी उपार्जन का कार्य तेजी से चल रहा है और खरीदी के लिए केंद्र सहित कई व्यवस्थाएं बनना शुरू हो गई हैं. किसानों को अपनी फसल बेचने पर कोई परेशानी ना हो इसके लिए प्रभारी कलेक्टर नमःशिवाय अरजरिया ने अधिकारियों की ड्यूटी में निर्धारित कर दी है.

छतरपुर: सरकार किसानों की फसल और मेहनत के अच्छे दाम दे सके इसके लिए चना, मसूर, गेंहू की फसलों का पंजीयन किया जा रहा है. पंजीयन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था की गई है. लेकिन कुछ अधिकारी अपने फायदे के लिए फसलों का गलत सर्वे कर फर्जी पंजीयन करने में लगे हैं. जिसकी बानगी गुरुवार को उस समय देखने को मिली जब प्रभारी कलेक्टर ने खुद किसान के खेत पर जाकर सर्वे किया. जहां पता चला कि, गेंहू के खेत में पटवारी और सर्वेयर ने कागजों में मसूर की फसल उगा दी. MSP पर गेहूं के दाम कम और सरसों के दाम सरकार ज्यादा दे रही है. प्रभारी कलेक्टर ने पटवारी और सर्वेयर पर कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया है.

कागजों में गेहूं की जगह लहरा रही मसूर

सरकार के पटवारी और सर्वेयर अपने फायदे के लिए दूसरे इलाकों के किसानों को अन्य जगह पंजीयन करवा कर मोटी रकम कामना चाहते हैं. जिसको लेकर प्रभारी कलेक्टर ने खुद खेत पर जाकर जांच कर पटवारी और सर्वेयर का खेल खत्म कर दिया. मामला सर्मथन मूल्य पर किसानों की फसल खरीदने का है. प्रभारी कलेक्टर नमःशिवाय अरजरिया ने जब बड़ामलहरा इलाके के पीरा गांव में एक किसान की फसल का सर्वे किया तो पता चला खेत पर गेहूं की फसल लहरा रही है. जब कागजों में चेक किया तो पता चला मसूर की फसल कागजों में लहरा रही है.

प्रभारी कलेक्टर की जांच में बड़ा खुलासा

प्रभारी कलेक्टर ने जब जांच की तो पता चला कि, बड़ामलहरा के किसान जितेन्द्र सिंह ने खसरा नंबर 33, 30, 29, 40 और 77 सहित लगभग 9 हेक्टेयर भूमि पर मसूर की फसल का पंजीयन कराया था, जबकि खेत में गेहूं की फसल बोई गई थी. किसान ने पटवारी और सर्वेयर की मिलीभगत कर 200 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा की बजाय गौरिहार की सेवा सहकारी समिति पचवरा में फसल पंजीयन कराया गया था, जिसका प्रभारी कलेक्टर ने भंडाफोड़ कर दिया. उन्होंने बड़ामलहरा के एसडीएम को निर्देश दिए थे कि पटवारी हल्का पीरा गजेंद्र सिंह गौड़, सर्वेयर, समिति प्रबंधक और ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

कलेक्टर की जांच में पटवारी-सर्वेयर की पोल खुली (ETV Bharat)

क्या करते हैं गलत पंजीयन

सरकार हर साल MSP पर किसानों की फसल की खरीदी करती है. किसानों को अच्छे दाम मिल सके उसके लिए बाजार भाव से ज्यादा दाम पर सरकार फसल खरीदती है. इस समय MSP पर फसल खरीदी होनी है उसने गेहूं जिसका रेट सरकार ने 2,625 प्रति क्विंटल रखा है. तो वहीं चना 5,875 प्रति क्विंटल (पिछले वर्ष से 225 की ज्यादा है), मसूर 7000 प्रति क्विंटल रखी गई है. यही कारण है कि गेहूं के रेट कम होने के कारण बड़ी हुई फसलों को कागजों में दिखाया जा रहा है लेकिन धरातल पर कुछ और है.

क्या बोले अधिकारी

जब प्रभारी कलेक्टर नमःशिवाय अरजरिया से बात की तो उन्होंने बताया, ''अभी उपार्जन के तहत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गेंहू के साथ चना, मसूर, सरसों का उपर्जन भी किया जाना है. जिसको लेकर सभी अधिकारियों के लक्ष्य निर्धारित हैं. पटवारी 100 प्रतिशत, तहसीलदार 10 प्रतिशत, SDM 5 प्रतिशत, वरिष्ठ अधिकारी 1 से 2 प्रतिशत सत्यापन करेंगे. आज मेरे द्वारा मसूर की फसल का सत्यापन किया गया. संदेह था कि, पीरा के किसान ने 200 किलोमीटर दूर पचवारा में अपना पंजीयन करवाया था. जब मौके पर जाकर देखा तो खेत में गेंहू था और कागजों में मसूर थी. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पटवारी और सर्वेयर को निलंबित कर दिया है.''