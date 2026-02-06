ETV Bharat / state

बोर्ड एग्जाम से पहले छतरपुर कलेक्टर बने शिक्षक, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुन दिए जरुरी टिप्स

फरवरी में देश के साथ मध्य प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. उससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें पीएम मोदी ने देशभर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया और बच्चों को परीक्षा से पहले जरुरी टिप्स दिए. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और करियर से जुड़े सवालों के जवाब देने में मदद करना है.

छतरपुर: आने वाले कुछ दिनों में देश भर में बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. ऐसे में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस आयोजन को लेकर कलेक्टर एक सरकारी स्कूल पहुंचे और यहां उन्होंने बच्चों के साथ न केवल कार्यक्रम को सुना बल्कि खुद शिक्षक बनकर बच्चों को परीक्षा से संबंधित जरुरी टिप्स दिए और बच्चों की क्लास लेकर उनसे ब्लैकबोर्ड पर सवाल-जवाब किए.

कलेक्टर ने बच्चों की ली क्लास

कलेक्टर पार्थ जैसवाल भी शासकीय सांदीपनि विद्यालय पहुंचे और स्टूडेंट्स के साथ पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना. इस दौरान स्कूल के तमाम शिक्षकों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे. इधर कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण किया और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर 10वीं और 12वीं के छात्रों से उनकी तैयारियों की स्थिति को लेकर सवाल-जवाब किए.

कलेक्टर ने बच्चों की ली क्लास (ETV Bharat)

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने स्कूल में शिक्षक की भूमिका अदा की. कलेक्टर ने ब्लैकबोर्ड पर प्रश्न लिखना शुरू किया और विद्यार्थियों को हल करने के लिए बोला तो कुछ ही समय में छात्रों ने कलेक्टर के प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर दिया. कई बच्चों को बुलाकर उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर सवाल हल करवाए. बेहतर तैयारी को लेकर कलेक्टर ने छात्रों की प्रशंसा की और परीक्षा से संबंधित जरुरी टिप्स भी दिए.

बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों से किया संवाद (ETV Bharat)

कलेक्टर ने बच्चों को दिए जरुरी टिप्स

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं और परीक्षा से पहले उनके डाउट समय पर क्लियर करें. विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा को लेकर तनाव न लें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें. परीक्षा से एक दिन पहले माइंड फ्रेश रखें और माता-पिता एवं गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लें.

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुन दिए जरुरी टिप्स (ETV Bharat)

वहीं कलेक्टर ने विद्यार्थियों को परीक्षा में ले जाने वाली आवश्यक सामग्री जैसे प्रवेश पत्र, पेन-पेंसिल एवं पानी की बोतल एक दिन पहले ही तैयार रखने के लिए कहा. साथ ही विद्यार्थियों से उनकी दिनचर्या एवं परीक्षा की तैयारियों के बारे में भी बात की. कलेक्टर ने छात्र, छात्राओं को आईएएस बनने का मंत्र भी दिया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ पढ़ाई के लिए करें और रोज अखबार जरुर पढ़ा करें.

कलेक्टर ने बच्चों को दिए जरुरी टिप्स (ETV Bharat)

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा "परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का अवलोकन किया गया. 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों से आने वाली परीक्षाओं को लेकर उनसे बात की गई. गणित सहित अन्य विषयों के सवाल भी हल करवाये गए. शिक्षको को निर्देशित किया गया है जब तक परीक्षाएं चल रहीं बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहें."