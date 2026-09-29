छतरपुर CMHO कार्यालय में फाइलों के बीच कुतिया ने जन्मे 6 पिल्ले, डॉग लवर्स दलिया-गुड़ ले पहुंचे
छतरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में कुतिया का प्रसव. 3 दिन बाद आवाज आने पर पता चला. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 6:42 PM IST
छतरपुर : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के कार्यालय में उस समय हड़कम्प मच गया, जब पता चला कि दफ्तर के अंदर फाइलों के बीच एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दे दिया. अधिकारियों-कर्मचारियों को इस मामले की 3 दिन तक भनक नहीं लगी. इसकी जानकारी कलेक्टर को मिली तो वे भड़क गए. कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई है.
अलमारियो व फाइलों के बीच गजब नजारा
CMHO कार्यालय में फाइलों का ढेर लगा है. बीच-बीच में अलमारियां रखी हैं. अलमारियों और फाइलों के बीच एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया. प्रसव के बाद कुतिया और उसके 6 पिल्ले 36 घंटे तक कार्यालय में मौजूद रहे और किसी को भनक तक नही लगी. कार्यालय खुलने के बाद भी किसी ने कुतिया और पिल्लों पर कोई ध्यान नही दिया. जब पिल्लों की आवाज आनी शुरू हुई तो कार्यालय के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. पास जाकर देखा तो एक कुतिया के साथ 6 पिल्ले खेल रहे थे. कुछ पिल्ले सो रहे थे.
डॉग लवर्स पहले खुश हुए, फिर निराश
इसकी जानकारी डॉग लवर्स तक पहुंची तो उनमें खुशी की लहर छा गई. स्वान प्रेमी बल्लू चौरसिया कुतिया के लिए दलिया ओर गुड़ लेकर पहुंचे. लेकिन तब तक अधिकारियों ने कुतिया ओर पिल्लों को बाहर निकाल दिया था. इसके बाद डॉग लवर्स उसे खोजते रहे लेकिन कुतिया व पिल्ले नहीं मिले. डॉग लवर्स का कहना है कि छोटे-छोटे पप्पी की जान पर खतरा हो सकता है. उनकी हिफाजत करना भी इंसानियत का धर्म है. वहीं, कलेक्टर मृणाल मीना को जानकारी लगी तो उन्होंने CMHO आरपी गुप्ता को फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए निर्देश दिए.
- ध्यान से पढ़ लें डॉग लवर्स ये आदेश, जीवाजी कैंपस में नहीं दे सकेंगे कुत्तों को खाना
- डॉग लवर्स ने उठाई मांग, 'एमपी में गायों के लिए अभ्यारण्य बन सकता है तो कुत्तों के लिए क्यों नहीं'
अस्पतालों में पहले भी कई बार ऐसे सीन दिखे
इससे पहले भी कुत्ते हॉस्पिटल या कार्यालय के अंदर कई बार मिल चुके हैं. कई बार मरीजों के बेड पर कुत्ते को आराम फरमाते देखा गया है. कुछ दिन पहले लवकुशनगर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के अन्दर पलंग पर एक कुत्ता आराम करते हुए दिखाई दिया था, जिस मामले में CMHO ने संज्ञान लिया था, लेकिन इस बार CMHO कार्यालय के अंदर ही कुतिया का प्रसव हो गया. इस मामले में CMHO आरपी गुप्ता का कहना है "मामले की जानकारी लगी थी, सफाई के निर्देश तत्काल दिए गए हैं."