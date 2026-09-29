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छतरपुर CMHO कार्यालय में फाइलों के बीच कुतिया ने जन्मे 6 पिल्ले, डॉग लवर्स दलिया-गुड़ ले पहुंचे

सीएमएचओ कार्यालय में फाइलों के बीच कुतिया ने जन्मे 6 पिल्ले ( ETV BHARAT )

छतरपुर : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के कार्यालय में उस समय हड़कम्प मच गया, जब पता चला कि दफ्तर के अंदर फाइलों के बीच एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दे दिया. अधिकारियों-कर्मचारियों को इस मामले की 3 दिन तक भनक नहीं लगी. इसकी जानकारी कलेक्टर को मिली तो वे भड़क गए. कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई है.