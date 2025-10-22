ETV Bharat / state

बीजेपी नेता ने रोड पर फेंका कचरा, बहस करने पर CMO ने घर के दरवाजे पर फिंकवाया

छतरपुर जिले के हरपालपुर में बीजेपी नेता और नगरपालिका सीएमओ के बीच गर्मागर्म बहस. सीएमओ ने दबंगई दिखा सिखाया सबक.

chhatarpur Cleanliness drive
हरपालपुर में बीजेपी नेता और सीएमओ के बीच बहस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : छतरपुर जिले के हरपालपुर में बीजेपी नेता और नगरपरिषद CMO के बीच कहासुनी के बाद मामले ने विवाद का रंग ले लिया. छतरपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर हरपालपुर नगरपरिषद इलाके में रहने वाले बीजेपी नेता व पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय और CMO शैलेन्द्र सिंह के बीच हुई गर्मागर्म बहस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. मामले के तूल लेने पर नौगांव एसडीएम ने सीएमओ को समझाइश दी.

घर के बाहर कचरा देख भड़के सीएमओ

मामले के अनुसार BJP नेता ने घर के बाहर रोड पर कचरा फेंक दिया. इसी दौरान भ्रमण पर निकले CMO मौके पर पहुंचे. सीएमओ ने कचरा देखकर BJP नेता महेश राय के घर से बाहर बुलाया. CMO और बीजेपी नेता के बीच कचरा उठाने को लेकर बहस शुरू हो गई. CMO शैलेन्द्र सिंह ने कहा "अगर कचरा नहीं उठाया तो घर के अंदर फेक दिया जाएगा." वहीं गुस्साए BJP नेता महेश राय ने कहा ठदम है तो फिंकवाकर दिखाओ."

घर के बाहर कचरा फेंकने पर विवाद (ETV BHARAT)

बीजेपी नेता और सीएमओ के बीच बहस

इसके बाद CMO ने BJP नेता के घर के दरवाजे पर कर्मचारी से कचरा फिंकवाया दिया. इस मामले में BJP नेता महेश राय का कहना है "जब मेरे साथ मेरी ही सरकार होते हुए ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा. दीवाली के पहले 16 अक्टूबर का ये मामला है. दीवाली पर घर की सफाई के दौरान कचरा निकला था. इसे मैंने बाहर फेंका था. तभी CMO गुस्से में आये और बोले यह कचरा गाड़ी में क्यों नहीं डलवाया तो मैंने कहा आपकी गाड़ी की टाइमिंग सही नहीं है. इसी पर बहस शुरू हो गई."

chhatarpur Cleanliness drive
हरपालपुर में सीएमओ ने बीजेपी नेता को सिखाया सबक (ETV BHARAT)

एसडीएम ने सीएमओ को समझाया

बीजेपी नेता का कहना है "इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर, SDM और बीजेपी नेताओं सहित नगरपरिषद के अध्यक्ष से की है." वहीं, सीएमओ शैलेन्द्र सिंह का कहना है "शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी की है. ऐसा इसलिए किया कि और लोग सफाई के प्रति जागरूक हो सकें." वहीं, नौगांव SDM जीएस पटेल का कहना है "मामला संज्ञान में आया है. CMO को समझाइश दी गई है. इस तरह करना उचित नही है. लोगों को भी सफाई में सहयोग करना चाहिए."

TAGGED:

BJP LEADER DISPUTE CMO
BJP LEADER THREW GARBAG
BJP LEADER COMPLAINT
SDM ADVICE CMO
CHHATARPUR CLEANLINESS DRIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्वालियर से शुरू हुई थी सिख दिवाली, गुरु गोबिंद और 52 राजाओं की कैद से आजादी की कहानी

बछड़े को बचाने चरवाहे पर हमला करती है गाय, छिंदवाड़ा में गाय को निमंत्रण देने की अनोखी परंपरा

इंदौर में हिंगोट युद्ध, कलिंगा और तुर्रा टीम ने एक दूसरे पर फेंका बारूद, 36 लोग घायल

इंदौर में सूर्य उपासना के लिए सज धजकर तैयार 150 घाट, नहाय-खाय से होगी छठ की शुरुआत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.