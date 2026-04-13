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17 साल दुश्मनों से लिया लोहा. देश की सेवा कर लौटा फौजी, सम्मान में लोगों ने बिछाए पलक पांवड़े

छिंदवाड़ा में रिटायर्ड फौजी का हुआ जोरदार स्वागत ( ETV Bharat )