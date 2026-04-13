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17 साल दुश्मनों से लिया लोहा. देश की सेवा कर लौटा फौजी, सम्मान में लोगों ने बिछाए पलक पांवड़े

छिंदवाड़ा में रिटायर्ड फौजी का हुआ जोरदार स्वागत, 17 साल देश की सेवा करके लौटे हैं चिंतामन कोंडले, बोले-देश की सेवा गर्व की बात.

CHHATARPUR RETIRED SOLDIER WELCOMED
छिंदवाड़ा में रिटायर्ड फौजी का हुआ जोरदार स्वागत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 9:34 AM IST

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Updated : April 13, 2026 at 10:35 AM IST

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छिंदवाड़ा: भारतीय तिरंगे से सजी गाड़ी, हजारों की संख्या में भीड़ और देशभक्ति के गूंजते गीत कोई राष्ट्रीय त्योहार की याद नहीं दिला रहे थे. बल्कि 17 सालों की देश सेवा करने के बाद गांव लौटे चिंतामन कोंडले का स्वागत हो रहा था. करीब 50 किलो मीटर तक हर गांव में देश की सेवा कर लौटे जवान का लोगों ने जमकर स्वागत किया.

17 साल देश की सीमा पर रहे तैनात, घर लौटने पर स्वागत
छिंदवाड़ा की सवारी बाजार के रहने वाले चिंतामन कोंडले 17 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. 17 साल तक देश की कई सीमाओं डटे रहे और कई बार दुश्मनों से आमना सामना भी हुआ. 17 साल के बाद जब अपने घर छिंदवाड़ा वापस आए तो करीब 50 किलोमीटर से ही लोगों ने उनके स्वागत की तैयारी कर रखी थी. पांढुर्णा के जाम सांवली से छिंदवाड़ा के सांवरी बाजार तक हर गांव में फुल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा था. खुली जीप में तिरंगा और बैंड बाजा में देश भक्ति गीत की गूंज हर किसी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करा रही थी.

फौजी के सम्मान में लोंगों ने बिछाए पलक पांवड़े (ETV Bharat)

दुकानदारों ने भी बाजार को सजाया
गांव का बेटा जब देश की सेवा करने के बाद सुरक्षित घर लौटा तो उसे आम लोग ही नहीं व्यापारी और दुकानदारों ने भी अपनी दुकान के सामने वेलकम किया. किसी ने पानी के स्टॉल तो किसी किसी ने नाश्ते की व्यवस्था की. इतना ही नहीं दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर देश की सेवा कर लौटे बेटे का जमकर स्वागत किया.

CHINTAMAN KONDALE RETIRED ARMY
दुकानदारों ने भी बाजार को सजाया (ETV Bharat)

देश की सेवा करना गर्व की बात, युवाओं को आगे आना चाहिए
सैनिक चिंतामन ने 17 सालों का अनुभव बताते हुए कहा कि, ''सेवा में भर्ती होते समय नौकरी की चाहत होती है. लेकिन जब ज्वाइन कर लो तो देशभक्ति समझ में आती है. सेवा में ज्वाइन करने के बाद नौकरी नहीं सेवा और मिशन हो जाता है. मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे देश सेवा करने का मौका मिला है. युवाओं को भी देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए और भारतीय सेना में शामिल होकर देशहित में काम करना चाहिए.'' उन्होंने बताया कि, ''हमारे दौर में तकनीक कम थी अब दुश्मनों से लड़ने के लिए तकनीक का सहारा लेना पड़ता है इसलिए जज्बे और हौसले के साथ-साथ तकनीकी पढ़ाई भी जरूरी है.''

Last Updated : April 13, 2026 at 10:35 AM IST

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