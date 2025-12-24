ETV Bharat / state

बिजली पास कराएगी छतरपुर के बच्चों को एग्जाम! फेल हुए तो कलेक्टर जिम्मेदार, गजब मामला

छतरपुर में बिजली बनेगी नौनिहालों के भविष्य की खेवनहार. कलेक्टर को स्टूडेंट्स ने किताब दे कहा, देख लें फेल हुए तो आप जिम्मेदार.

किताबें लेकर छतरपुर कलेक्टर के पास पहुंचे बच्चे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 11:27 AM IST

Updated : December 24, 2025 at 12:28 PM IST

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में बिजली कटौती के चलते किसानों सहित आम लोग परेशान हैं. वहीं बिजली कटौती ने अब छात्रों के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है. क्योंकि बिजली ना होने से उनकी परीक्षा प्रभावित हो रही है. इसको लेकर अब छात्रों में आक्रोश दिखाई देने लगा है. परेशान छात्र हाथों में किताबें लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और अपनी आपबीती सुनाई. अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करवाने की बात कही है.

बिजली की समस्या को लेकर छात्र पहुंचे कलेक्टर के पास
छतरपुर में बिजली कटौती से परेशान छात्रों का कलेक्ट्रेट पहुंचने का मामला सामने आया है. जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पनौठा में भारी बिजली कटौती रोजाना हो रही है. सुबह से शाम तक बिजली गायब रहती है. 24 घंटे में कुल 8 से 10 घंटे बिजली दी जाती है. बिजली कटौती के कारण बच्चे रात को पढ़ाई नहीं कर पाते और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. आने वाले महीनों में 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम हैं. ऐसे में बच्चों को परीक्षा की तैयारी करनी है. लेकिन बिजली कटौती के कारण तैयारी नही हो पा रही है.

बिजली कटौती से बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित (ETV Bharat)

'फेल हुए तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार'
पनोठा गांव से आई छात्रा रश्मि कुशवाहा बताती हैं कि, ''चार महीने से बिजली कटौती से परेशान हैं. पूरी रात लाइट नहीं रहती, जिससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है. MPEB के कई बार शिकायतें कर चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. इसलिए आज कलेक्टर को आपबीती सुनाने आये हैं. हम लोग किताबें लेकर आये हैं कलेक्टर साहब को देकर जायेंगे. अगर हम फेल होंगे तो कलेक्टर जिम्मेदार होंगे.

वहीं छात्र सोनू कुशवाहा का कहना है कि, ''बिजली की समस्या है, रात को बिजली कटौती के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है. आने वाले महीनों में बोर्ड के एक्जाम है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
छात्रों की शिकायत के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. बिजली कटौती क्यों की जा रही है जिसको लेकर अपर कलेक्टर को जांच सौपी गई है. अपर कलेक्टर ने तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की और समस्या के समाधान करने की बात कही है. अपर कलेक्टर मिलिंद नागदवे का कहना है कि, ''मामले में बिजली विभाग से बात की जा रही है जल्द ही हल निकाला जाएगा.''

