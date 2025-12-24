बिजली पास कराएगी छतरपुर के बच्चों को एग्जाम! फेल हुए तो कलेक्टर जिम्मेदार, गजब मामला
छतरपुर में बिजली बनेगी नौनिहालों के भविष्य की खेवनहार. कलेक्टर को स्टूडेंट्स ने किताब दे कहा, देख लें फेल हुए तो आप जिम्मेदार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 11:27 AM IST|
Updated : December 24, 2025 at 12:28 PM IST
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में बिजली कटौती के चलते किसानों सहित आम लोग परेशान हैं. वहीं बिजली कटौती ने अब छात्रों के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है. क्योंकि बिजली ना होने से उनकी परीक्षा प्रभावित हो रही है. इसको लेकर अब छात्रों में आक्रोश दिखाई देने लगा है. परेशान छात्र हाथों में किताबें लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और अपनी आपबीती सुनाई. अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करवाने की बात कही है.
बिजली की समस्या को लेकर छात्र पहुंचे कलेक्टर के पास
छतरपुर में बिजली कटौती से परेशान छात्रों का कलेक्ट्रेट पहुंचने का मामला सामने आया है. जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पनौठा में भारी बिजली कटौती रोजाना हो रही है. सुबह से शाम तक बिजली गायब रहती है. 24 घंटे में कुल 8 से 10 घंटे बिजली दी जाती है. बिजली कटौती के कारण बच्चे रात को पढ़ाई नहीं कर पाते और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. आने वाले महीनों में 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम हैं. ऐसे में बच्चों को परीक्षा की तैयारी करनी है. लेकिन बिजली कटौती के कारण तैयारी नही हो पा रही है.
'फेल हुए तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार'
पनोठा गांव से आई छात्रा रश्मि कुशवाहा बताती हैं कि, ''चार महीने से बिजली कटौती से परेशान हैं. पूरी रात लाइट नहीं रहती, जिससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है. MPEB के कई बार शिकायतें कर चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. इसलिए आज कलेक्टर को आपबीती सुनाने आये हैं. हम लोग किताबें लेकर आये हैं कलेक्टर साहब को देकर जायेंगे. अगर हम फेल होंगे तो कलेक्टर जिम्मेदार होंगे.
वहीं छात्र सोनू कुशवाहा का कहना है कि, ''बिजली की समस्या है, रात को बिजली कटौती के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है. आने वाले महीनों में बोर्ड के एक्जाम है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.
- NEET-UG Exam: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा री-एग्जाम का मौका
- शॉर्ट सर्किट बना मुसीबत, इंदौर के कई इलाकों में बिजली कटौती से लोग बेहाल
- क्या फिर होगी नीट यूजी परीक्षा?, रिजल्ट मामला कोर्ट में गरमाया, NTA का बड़ा सुझाव
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
छात्रों की शिकायत के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. बिजली कटौती क्यों की जा रही है जिसको लेकर अपर कलेक्टर को जांच सौपी गई है. अपर कलेक्टर ने तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की और समस्या के समाधान करने की बात कही है. अपर कलेक्टर मिलिंद नागदवे का कहना है कि, ''मामले में बिजली विभाग से बात की जा रही है जल्द ही हल निकाला जाएगा.''