छतरपुर में बालिका वधू बनने से बची एक बच्ची, विवाह की तैयारी के बीच प्रशासन का छापा
छतरपुर में विवाह वाले घर में महिला एवं बाल विकास की टीम को देखकर हड़कंप, अब तक 55 बाल विवाह रुकवा चुकी है ये टीम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 10:19 PM IST
छतरपुर: बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद भी बाल विवाह नहीं रुक रहा है. बुंदेलखंड के छतरपुर में कुछ लोग आज भी इस कुप्रथा को नहीं छोड़ पा रहे हैं और वाल विवाह करवा रहे हैं. वहीं, प्रशासन ने आज फिर एक बालिका को वधू होने बचा लिया. महिला बाल विकास की इस टीम ने अब तक 55 बाल विवाह रुकवाया है.
छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना इलाके में लक्ष्मण कालोनी सटई रोड पर बाल विवाह होने की सूचना बीते दिन महिला बाल विकास के अधिकारी दिनेश दीक्षित को मिली थी. अधिकारी तत्काल एक्टिव हो गए और महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को एकत्रित कर विवाह वाले घर पर छापा डाल दिया. अधिकारियों को देख लड़की पक्ष को लोग हैरान रह गए.
परिवार को समझाइश देकर रुकवाया बाल विवाह
महिला बाल विकास के अधिकारियों और तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने विवाह रुकवाया और परिजनों को समझाया. दरअसल मामला छतरपुर शहर के लक्ष्मण कालोनी सटई रोड पर रहने बाले संतोष साहू की पुत्री का बाल विवाह बीते दिन होने वाला था. जानकारी लगते ही टीम मौके पर पहुंची और बाल विवाह न करने के संबंध में समझाइश दी और उससे होने वाले नुकसान को बताया.
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वहीं, महिला बाल विकास के अधिकारी दिनेश दीक्षित ने हिदायत देते हुए कहा कि अगर विवाह किया तो वर एवं कन्या दोनों पक्षों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, साथ ही बाल विवाह करने की स्थिति में दोनों परिवारों को सजा के प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी. सिविल लाईन पुलिस के द्वारा वर पक्ष के घर पर पहुंचकर समझाइश देते हुए उन्हें वर को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया. कार्यवाही के दौरान महिला बाल विकास विभाग से परियोजना अधिकारी विक्रम सिंह, तहसीलदार पीयूष दीक्षित, सिविल लाइन थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर वीदू विश्वास पुलिस बल के साथ मौजूद रहे. अधिकारियों द्वारा मौके पर मौजूद सभी लोगों के कथन लिए गये और पंचनामा बनाकर परिवार को चेतावनी दी गई.
अब तक 55 विवाह रुकवाया
छतरपुर जिले के महिला बाल विकास अधिकारी दिनेश दीक्षित ने बताया "अब तक जिले में 55 बाल विवाह रुकवाए जा चुके हैं, ऐसी सूचना पर महिला बाल विकास तुरंत पुलिस प्रशासन को लेकर पहुंचता है. शादी वाले लड़के-लड़की के कागजात मांगे जाते हैं. जांच की जाती है और कमी पाए जाने पर शादी को रुकवाया जाता है. समझाइश दी जाती है, न मानने पर सभी पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, जो इस आयोजन में शामिल होते उन पर भी एफआईआर दर्ज होती है."
क्या बोले तहसीलदार
बाल विवाह रुकवाने के मामले में जब छतरपुर तहसीलदार पीयूष दीक्षित से बात हुई तो उन्होंने बताया "शिकायत आई थी, तुरंत टीम को लेकर मौके पर पहुंचे थे और होने बाले विवाह को रुकवा दिया, समझाइश भी दी गई थी."