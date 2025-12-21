मंत्री के सामने सांसद खेल महोत्सव बना जंग का मैदान, खिलाड़ियों के बीच चली कुर्सियां
छतरपुर के चंदला में सांसद खेल महोत्सव के दौरान भारी बवाल. मारपीट के दौरान कुर्सियां एक-दूसरे पर फेंकी.
छतरपुर : वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के सामने ही सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस दौरान एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं. मंत्री दिलीप अहिरवार द्वारा बार-बार समझाइश देने के बाद खिलाड़ियों के बीच विवाद कम नहीं हुआ. इस दौरान खेलों का लुत्फ लेने आए लोगों के बीच अफरातफरी मच गई.
मंत्री की समझाइश रही बेअसर
सांसद खेल महोत्सव का आयोजन पूरे प्रदेश में चल रहा है. खिलाड़ियों का उत्साह और हुनर दिखाने के लिए सरकार यह आयोजन कर रही है, लेकिन खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत आने वाली चंदला विधानसभा सीट में खेल महोउत्सव के दौरान बवाल हो गया. खिलाड़ियों ने पहले एक दूसरे पर हमला किया. फिर कुर्सियां चलना शुरू हो गईं. इस दौरान स्थनीय विधायक और वन पर्यावरण मंत्री भी मौजूद थे, जो खिलाड़ियों का बीचबचाव करते रहे.
मैच के दौरान दो टीमों के खिलाड़ी भिड़े
चंदला इलाके के सब्जी मंडी परिसर में सांसद खेल महोत्सव चल रहा था. कबड्डी मैच के दौरान दो टीमों के खिलाड़ियों के बीच विवाद बढ़ा और मारपीट होने लगी. चंदला मंडल और गौरिहार मंडल के बीच चल रहे मैच के दौरान खिलाड़ी हाथापाई पर उर आए. एक-दूसरे पर कुर्सियां चलाते रहे. कबड्डी मैच के दौरान किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट होने लगी.
किसी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं
विधायक एवं राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने काफी कोशिश की मामले को निपटाने की लेकिन कोई सुनने और मानने को तैयार नहीं था. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करते दिखे लेकिन नहीं कर सके. इस मामले में लवकुश नगर SDOP नवीन दुबे ने बताया "वीडियो देखा है. एक दिन पुराना है लेकिन अभी सामने आया है. इस मामले में किसी ने कोई शिकायत नहीं की. अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी."