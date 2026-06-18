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गांव का नाम सुनते ही लौट जाते हैं लड़की वाले, चमरुवापुरवा आज भी झेल रहा जाति का दंश

रिक्शा और टेक्सी वाले भी गांव जाने से कर देते हैं मना, जाति-सूचक नाम से बसे गांव के सामने आज भी बड़ी चुनौतियां.छतरपुर से मनोज सोनी की रिपोर्ट.

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गांव का नाम सुनते ही लौट जाते हैं लड़की वाले (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 10:44 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 11:25 AM IST

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छतरपुर : देश की आजादी के बाद संविधान ने भले ही सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया हो, लेकिन बुन्देलखंड के पिछड़े इलाके आज भी जाति का दंश झेल रहे हैं. छतरपुर में आज भी ऐसे कई गांव हैं, जिनके नाम जाति-सूचक शब्दों पर आधारित हैं. इन गांवों में रहने वाले दलित समुदाय के लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए और कथित तौर पर पीढ़ियों से सामाजिक भेदभाव और मानसिक पीड़ा झेलने को मजबूर हैं. जब उनके गांव का जाति सूचक नाम पुकारा जाता है, तो उन्हें शर्म ओर बेइज्जती महसूस होती है.

गांव का नाम सुनते ही लौट जाते हैं लड़की वाले

छतरपुर के ऐसे कई गांवों में से एक है ''चमरुवा पुरवा'' गांव, जिसे लोग चमरुआ या चमरवा भी कहते हैं. कभी जाति-सूचक शब्द के आधार पर इस गांव का नाम रखा गया था, जो आज भी वैसा ही है. आजादी के बाद भी इस गांव का नाम नहीं बदला. हालात ये हैं कि गांव का नाम सुनते ही लड़की वाले भी लौट जाते हैं, और तो और रिक्शा या ऑटो वाले भी यहां सवारी छोड़ने से मना कर देते हैं. ये दावा यहां रहने वाले ग्रामीणों ने किया है.

चमरुवापुरवा आज भी झेल रहा जाति का दंश (Etv Bharat)

सरकारी रिकॉर्ड में भी यही नाम दर्ज

छतरपुर के ऐसे कई इलाकों और गांवों के नाम जाती सूचक आधार पर हैं. और तो और ये नाम सरकारी रिकॉड में भी इसी तरह दर्ज हैं. कुछ ग्रामीण दावा करते हैं कि गांवों के जाति सूचक नामों की वजह से दलितों को यह सामाजिक दंश पीढ़ियों से झेलना पड़ रहा. समाज के लोग कहते हैं कि अगर गांव के नाम में सुधार नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां भी ये दंश झेलेंगी.

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गांव की महिलाओं का दावा- नाम सुनकर रिक्शे वाले भी नहीं आते (Etv Bharat)

छतरपुर के चमरुवा पुरवा का दर्द

छतरपुर से लगा हुआ एक गांव बागोता है, इस गांव में एक पुरवा है, जिसे चमरुआ पुरवा (चमरुवापुरवा) के नाम से जाना जाता है. इस पुरवा में सिर्फ दलित समाज के लोग ही रहते हैं, जिनको कथित तौर पर आजादी से पहले गांव से 2 किलोमीटर दूर बसाया गया था. पुरवा में रहने वाले दलित समाज के लोग अब अपने गांव के नाम से परेशान हैं. चमरुवा पुरवा में रहने वाले जनपद सदस्य दलपत अहिरवार बताते हैं, '' हमें आज भी सामाजिक दंश झेलना पड़ रहा है. जब भी हमारे बच्चे कहीं रोजगार,काम या स्कूल जाते हैं तो गांव का नाम बताने पर लोग हीन भावना से देखते हैं.''

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शासकीय स्कूलों के नाम भी जाति सूचक शब्दों पर आधारित (Etv Bharat)

जनपद सदस्य आगे कहते हैं, '' कई बार तो दूसरी जगहों पर किराए से मकान नहीं मिलता,रोजगार में दिक्कत आती है. स्कूल में जब बच्चे का दाखिला कराने जाते हैं, तो पूछा जाता है कि क्षेत्र में रहते हो, तब नाम बताने में शर्मा आती है. इलाके का नाम जाति सूचक होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है.''

कई बार नाम बदलने के दिए आवेदन, नहीं हुई सुनवाई

जनपद सदस्य ने आरोप लगाते हुए कहा, '' कई बार आवेदन दिए गए कलेक्टर ओर तहसीलदार को कि गांव का नाम बदला जाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.'' वहीं, छतरपुर जिले के रहने वाले एडवोकेट देवेंद्र अनुरागी कहते हैं, '' शहर में चमरुवा पुरवा ही जाति सूचक नहीं बल्कि टौरिया मोहल्ले इलाके में कोरयाना शासकीय स्कूल भी बना हुआ है ,जिसका नाम सरकारी दस्तावेजों में भी वैसा ही है. दलितों को इसका परिणाम सदियों से झेलना पड़ रहा,गांव का नाम सुनते ही लोगों की नजर में उनकी पहचान जाति से जुड़ जाती है.''

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गांव का नाम बताने में शर्म महसूस करते हैं ग्रामीण (Etv Bharat)

चमरुवा पुरवा की रहनी वाली भूबानी बाई अहिरवार कहती हैं, '' जब हम शहर बाजार करने जाते हैं तो रिक्शे या ऑटो वाले गांव छोड़ने नहीं आते. गांव का नाम सुनकर कोई इस रास्ते नहीं आता. गांव का नाम सुनते ही लड़की वाली भी रिश्ता करने गांव नहीं आते.''

चमरुवा पुरवा के नाम पर क्या कहते हैं अधिकारी?

छतरपुर जिला पंचायत CEO नमःशिवाय अरजरिया कहते हैं, '' जिले में जितने भी ऐसे गांव या स्कूल के नाम जाति सूचक आधार पर हैं, इसके लिए ग्राम पंचायत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर ग्राम सभा में संकल्प तैयार करना होता है. अगर मेरे पास फाइल आती है पंचायत के द्वारा तो हम आगे नाम बदले के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं.''

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ETV भारत के संवाददाता मनोज सोनी ने छतरपुर के चमरुवा पुरवा गांव जाकर हकीकत जानी तो गांव के रहने वाले सुनील कुमार ने कहा, '' गांव का नाम एक प्रकार की गाली है, जब कोई पूछता है, बच्चो के एडमिशन कराने में बेइज्जती महसूस होती है.'' एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र अनुरागी कहते हैं, '' समय के साथ देश और समाज में बदलाव आया है, लेकिन छतरपुर जिले में आज भी ऐसे कई गांव, पुरवा, मजरे, टोले, स्कूल हैं जो जाती सूचक शब्दों के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी पुराने सामाजिक ढांचे की याद दिलाते हैं, सामाजिक समरसता के लिए अब इनमें बदलाव की दरकार है. सरकार को अब यहां के नाम जल्द से जल्द बदल देने चाहिए.''

Last Updated : June 18, 2026 at 11:25 AM IST

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