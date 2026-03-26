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नवरात्र में फूला माता मंदिर में सफेद फूल अर्पण कर अर्जी लगाओ, संतान सुख पाओ!

छतरपुर के 300 साल पुराने मंदिर में विराजमान फूला देवी माता पर भक्तों की अपार आस्था. भक्तों को खाली नहीं लौटाती माता.

Chhatarpur Phoola Mata Temple
फूला माता मंदिर में सफेद फूल अर्पण करने की परंपरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर : प्राचीन फूला देवी माता मंदिर में विराजमान मां को सुख, समृद्धि और सुरक्षा की देवी माना जाता है. यहां नवरात्रि पर भक्तों की भीड़ लगती है. मान्यता है कि यहां अर्जी लगाने से सुख, शांति और संतान की प्राप्ति होती है. घर-परिवार का बुरी बाधाओं से बचाव होता है. यहां जो भी सच्चे मन से पूजा-पाठ करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता. माता को छतरपुर महाराज की कुलदेवी भी कहा जाता है.

300 साल पुराने मंदिर के बारे में कई मान्यताएं

प्राचीन माता फुला देवी का मंदिर छतरपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर बायपास इलाके में सरानी गांव में है. इस मंदिर की महिमा निराली है. महाराज छतरपुर के वंशज दरगेन्द्र देव सिंह बताते हैं "मंदिर का निर्माण छतरपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था, जिसे बाद में महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा विस्तार देकर भव्य रूप दिया गया. करीब 300 साल पहले यहां परमारवंश का शासन था."

छतरपुर का 300 साल पुराना फूला माता मंदिर (ETV BHARAT)

छतरपुर कैसे बनी राजधानी

पन्ना महाराज छत्रपति छत्रसाल के पुत्र हिन्दूपत का एक बेटा सरनेत सिंह अत्याचारी था, उसे छतरपुर जिले की राजनगर की रियासत का अधिपति बनाकर सोन जू परमार के संरक्षण में भेजा गया. सोन जू उसके सचिव एवं प्रबंधक दोनों ही थे. बाद में सरनेत सिंह की मृत्यु के बाद सोन जू परमार ने इस पर अपना अधिकार जमाकर छतरपुर को अपनी राजधानी बनाया. छतरपुर रियासत की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में देवियों की स्थापना करवाई.

Chhatarpur Phoola Mata Temple
300 साल पुराने मंदिर के बारे में कई मान्यताएं (ETV BHARAT)

मंदिर में परमारवंश करता रहा पूजा

माता फुला देवी का मंदिर प्राचीन समय मे छोटी सी मड़िया थी, जिससे परमारवंश अपनी कुलदेवी महालक्ष्मी मानता था. आज भी माता के मंदिर में रियासत के वंशज पूजा-अर्चना करने आते हैं. नवरात्रि पर कन्या भोज करवाते है. मान्यता है कि माता के दर पर सफेद फूल अर्पण कर अर्जी लगाने से सारे काम हो जाते हैं. चाहे संतान का सुख हो या घर मे शांति या दुश्मनों से रक्षा या फिर प्रेत-बाधाओं से घर की सुरक्षा.

Chhatarpur Phoola Mata Temple
मंदिर में परमारवंश करता रहा पूजा (ETV BHARAT)

अंग्रेज नहीं हड़प पाए छतरपुर रियासत

इतिहास के जानकर दरगेन्द्र देव सिंह बताते हैं "महाराज जगत सिंह के समय जब अंग्रेजों ने उनकी रियासत को हड़पना चाहा था तो महाराज परेशान हो गए. तभी महाराज जगत सिंह ने माता फूला देवी के मंदिर में आकर अर्जी लगाई. इसके बाद अंग्रेज उनकी रियासत को नहीं हड़प पाए. फिर महाराज जगत सिंह ने माता मंदिर का निर्माण कराया. मृत्यु के बाद महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे भव्य रूप दिया."

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