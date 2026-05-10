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बेटियां अब बोझ नहीं, पोती-बहू को लेने ऑडी-मर्सडीज से पहुंचा परिवार, जिला अस्पताल पर गिफ्ट की बारिश

छतरपुर में शनिवार को जिला अस्पताल में जमकर खुशियां मनाई गई. इसकी वजह थी कि सनसिटी कॉलोनी में रहने वाली सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. पुष्पा शशि सिंह के घर पोती ने जन्म लिया है. लक्ष्मी रूपी पोती के आगमन की खुशी परिवार ने अनोखे अंदाज में मनाई. परिवार ने जश्न को केवल निजी खुशी तक सीमित न रखते हुए जिला अस्पताल की नवजात शिशु इकाई (NICU) को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई और अस्पताल स्टाफ का सम्मान किया.

छतरपुर: एक समय था, जब घर में बेटी पैदो हो तो खुशियां नहीं मनाई जाती थी. कई जगहों पर तो बेटियां बोझ समझी जाती थीं, लेकिन बढ़ते समय के इस तरह की रुढ़िवादी सोच से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं. अब चाहे बेटा हो या बेटी खुशियां दोनों में मनाई जाती है. अब बेटियां बोझ नहीं बल्कि लक्ष्मी समझी जाती हैं. ऐसा ही कुछ नजारा छतरपुर में शनिवार को देखने मिला. जब बेटी के जन्म पर उसे अस्पताल से घर ले जाने ढोल-धमाकों के साथ ऑडी मर्सडीज की गाड़ी से परिजन पहुंचे और असपताल प्रबंधन का सम्मान भी किया.

डॉ.शशि सिंह के बेटे प्रत्यूष विक्रम और पुत्रवधू अवंतिका सिंह को बेटी होने की खुशी में परिवार ने जिला अस्पताल की चाइल्ड यूनिट को पैनासोनिक इंटरनेट टीवी भेंट किया. इस टीवी का उपयोग CCTV मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा. जिससे NICU में भर्ती नवजात शिशुओं की निगरानी पहले से अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी. वहीं खुशी के इस मौके पर परिवार ने अस्पताल की 32 नर्सों और महिला कर्मचारियों को साड़ियां और मिठाइयां भेंट कर सम्मानित किया.

अस्पताल को गिफ्ट किया टीवा (ETV Bharat)

संपन्न परिवार होकर डिलीवरी के लिए चुना जिला अस्पताल

डॉ. पुष्पा शशि सिंह ने कहा कि "नवजात शिशुओं की देखभाल में अस्पताल स्टाफ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में उनकी पोती के आगमन का उत्सव इन कर्मियों के बिना अधूरा था. इसके अलावा अस्पताल वार्ड की स्वच्छता और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक शू-रैक भी भेंट किया गया." वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि संपन्न परिवार होने के बावजूद उन्होंने निजी अस्पताल के बजाय जिला के सरकारी अस्पताल पर भरोसा जताया.

ऑडी से लेने पहुंचा परिवार (ETV Bharat)

ढोल-धमाके और लग्जरी गाड़ियों का काफिला

शहर में इस पहल की जमकर सराहना भी रही है. परिवार जब जिला हॉस्पिटल बच्चे और मां को लेने पहुंचा तो ढोल, नगाड़े, ऑडी, मर्सडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों का काफिला था. परिवार की मुखिया सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. पुष्पा शशि सिंह कहती हैं कि यह उन लोगों के लिए संदेश है, जो बेटी के जन्म पर खुशियां नहीं मनाते आज के युग में बेटा, बेटी दोनों बराबर हैं. मेरे घर पोती के रूप में लक्ष्मी आई है. ढोल-नगाड़े और गाड़ियों के काफिले के साथ खुशियां मना कर दोनों को घर ले जा रहे हैं. अब बेटी के जन्म पर बुन्देलखंड में ऐसा भी होता है."