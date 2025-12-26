ETV Bharat / state

बुंदेलखंड के दिल छतरपुर में मनाइए हैप्पी न्यू ईयर, यहां चारों ओर कुदरत का मनमोहक श्रृंगार

नए साल का जश्न मनाना है तो आइए छतरपुर, कुदरत के अद्भुत नजारे ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली में एक समारोह में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को यह अवार्ड देश के जाने-माने ट्रैवल्स एवं इंफॉर्मेशन पोर्टल हॉलीडे आईक्यू द्वारा दिया गया. वहीं विशाल रनेहफॉल की बहुरंगी शुद्ध क्रिस्टल ग्रेनाइट, लाइम-स्टोन, काग्लोमरेट, बेसाल्ट तथा डोलोमाइट की परतदार चट्टानों पर गिरने बाला झरना पर्यटको को अपनी ओर आकर्षित करता है.

इतिहासकार व रिटायर्ड प्रोफेसर एनके जैन से खास बातचीत (ETV BHARAT)

छतरपुर जिले के खजुराहो से कुछ ही दूरी पर केन की खूबसूरत वादियों में रनेह वॉटरफॉल है. कम लोग इस लुभावनी जगह के बारे में जानते हैं, जो खजुराहो से लगभग 15 किमी और छतरपुर जिला मुख्यालय से 55 किमी की दूरी पर है. यह खूबसूरत जलप्रपात केन नदी पर स्थित है. रनेह वॉटर फॉल को देश के पसंदीदा वॉटर फॉल के श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड-2017 से भी नवाजा गया था.

केन नदी की वादियों में जहां-तहां बिखरे प्राकृतिक जल प्रपात को देखने रोजाना दूर से लोग आ रहे हैं और प्रकृति का लुत्फ उठा रहे हैं. नए वर्ष को लेकर भी छतरपुर जिले में पर्यटकों को जंगल, हरियाली, पहाड़ सहित कई दर्शनीय स्थल और खजुराहो के अद्भुत मंदिर अपनी ओर खींच रहे हैं.

बुंदेलखंड में इन दिनों ठंड का कहर है. पूरा इलाका कश्मीर बना हुआ. वहीं प्रकृति ने जिले के पर्यटन स्थलों का भरपूर श्रृंगार भी किया है. छतरपुर जिले के झरने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. इस साल भरपूर बारिश के बाद केन नदी पर बने रनेह वॉटर फॉल और बरसाती झरने खिल उठे हैं.

छतरपुर : छतरपुर इलाके के पर्यटन स्थल देशी, विदेशी पर्यटकों से गुलजार हैं. सर्दी के मौसम में प्रकुति इन स्थलों का श्रृंगार करना शुरू कर देती है. चाहे केन नदी की हसीं वादियों पर रनेह वॉटर फॉल हो या महाभारत काल के भीमकुंड का कंचन जल, जटाशंकर धाम का झरना या खजुराहो में चंदेल राजाओ के मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं.

छतरपुर से 80 किलोमीटर दूर बाजना स्थित महाभारत कालीन भीम कुंड है, जो प्राचीन है, सर्दियों के मौसम में इस कुंड को देखने आने वालों की सख्या बढ़ जाती है. ऐतिहासिक भीमकुंड की गहराई आज तक कोई नहीं जान सका है. वैज्ञानिक भी हैरान हैं. मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव जब अज्ञातवास पर थे तो उन्होंने यहां भी समय बिताया था.

महाभारत कालीन भीमकुंड की बात ही अलग (ETV BHARAT)

अज्ञातवास के समय जंगल में घूमते समय द्रोपदी को प्यास लगी तो उन्होंने साथ चल रहे भीम से पानी लाने को कहा. जब आसपास कहीं पानी नहीं दिखा तो उनके भाई नकुल ने उन्हें बताया कि इस जगह पर पानी है. फिर भीम ने अपनी गदा से वहां प्रहार किया.

भीम ने किया गदे का प्रहार तो फूटी जलधारा

गदा के प्रहार से इस कुंड का निर्माण हुआ. इसलिए इस कुंड को भीम कुंड कहा जाता है. भीमकुंड प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है. यह कई ऋषियों, मुनियों व तपस्वियों की साधना का केंद्र रहा है. बीते कुछ दशकों से यह स्थान धार्मिक आस्था के साथ-साथ वैज्ञानिकों के शोध केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है.

इस कुंड का पानी कंचन की तरहा साफ और नीला है. इस दर्शनीय स्थल के दर्शन करने ओर स्थान के बारे में जानने देखने देश-विदेश से लोग आते हैं. नए वर्ष पर यहां पर्यटकों का जमावड़ा लगता है. यहां मकर संक्राति पर मेला भी लगता है.

खजुराहो के मंदिर किसी परिचय के मोहताज नहीं

पर्यटन नगरी खजुराहो अपने नागर शैली के मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिनका निर्माण चंदेल राजाओं ने 950-1050 ईस्वी के बीच करवाया था. ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं. खजुराहो में कला व आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है. तभी तो देशी, विदेशी पर्यटक खजुराहो खिंचे चले आते हैं. नए साल में मंदिरों को जानने, देखने, समझने और घूमने हजारो लोग आते हैं.

खजुराहो के मंदिर किसी परिचय के मोहताज नहीं (ETV BHARAT)

बुंदेलखंड का केदारनाथ जटाशंकर धाम

छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम पर प्राकृतिक झरना भोलेनाथ का जल अभिषेक करता है. गोमुख से लगातार पानी बहता रहता है. ठंड के मौसम में प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं. चारों तरफ पहाड़ी, जंगल, हरियाली का दृश्य अपने आप में अद्भुत दिखाई देता है. नए वर्ष की शुरुआत करने के लिए पर्यटक जटाशंकर धाम पर आते हैं और नए वर्ष की शुरुआत जटाधारी का आशीर्वाद लेकर करते हैं. इस धाम पर आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है.

बुंदेलखंड का केदारनाथ जटाशंकर धाम (ETV BHARAT)

पर्यटन स्थलों का सर्किट बन सकता है

मशहूर इतिहासकार रिटायर्ड प्रोफेसर एनके जैन बताते हैं "जिले में ऐसे कई ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल हैं, जिनका एक पैकेज बनाया जा सकता है. जैसे खजुराहो से शुरू होकर रनेह फॉल, जटाशंकर, भीम कुंड, अर्जुन कुंड, पाताल गंगा, धुबेला. अगर ऐसा सर्किट बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे सरकार की आमदानी भी बढ़ेगी.

क्या कहते हैं जटाशंकर धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष

बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने बाले जटाशंकर धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल कहते हैं "सर्दियों के सीजन में धाम पर भक्तों की आवक बढ़ जाती है. नया साल आने वाला है. लोग भोलेनाथ के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत यहीं से करते हैं. यहां नए वर्ष पर बहुत भीड़ आती है. जो भी भक्त भोलेनाथ से अपनी अर्जी लगाते है, वह पूरी होती है."