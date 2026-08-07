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छतरपुर की धरती हीरों से भरेगी मध्य प्रदेश सरकार की झोली, 13 को मुंबई में निवेशकों से चर्चा

मोहन यादव सरकार 13 अगस्त को मुंबई में डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट आयोजित करने जा रही है, छतरपुर के बक्सवाहा में शुरू होगा हीरा खनन. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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छतरपुर की धरती हीरों से भरेगी सरकार की झोली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:12 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के पन्ना को अपनी बेशकीमती हीरों की खदान के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, लेकिन 22 साल पहले छतरपुर के बक्सवाहा में खोजी गई हीरे की खदान जल्द ही हीरा उगलना शुरू करेगी. इस खदान में अनुमान के मुताबिक करीब 3 मिलियन कैरेट हीरों का भंडार मौजूद है, जिसके खनन के लिए राज्य सरकार निवेशक ढूंढने जा रही है. इसके लिए 13 अगस्त को राज्य सरकार मुंबई में डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट आयोजित करने जा रही है. इसमें हीरा खनन के क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों से हीरा खनन को लेकर चर्चा की जाएगी.

करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था सर्वे

छतरपुर के बकस्वाहा में देश के सबसे बड़े हीरा भंडार का अनुमान है. माना जा रहा है कि बकस्वाहा की खदान में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे मौजूद हैं. हालांकि पर्यावरण से जुड़े गंभीर मुद्दे को लेकर खनन का काम कई सालों से अटका हुआ है. दरअसल, इन हीरों के खनन के लिए पूर्व में 382 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई थी. इन भूमि पर वन विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया कि यहां करीब ढाई लाख पेड़ मौजूद हैं. बकस्वाहा में हीरों की खोज का काम साल 2000- 2005 के बीच आस्ट्रेलाई कंपनी रियोटिंटो द्वारा किया गया था.

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13 अगस्त को निवेशकों से चर्चा करेगी सरकार (ETV Bharat)

बकस्वाहा में कई स्थानों पर किंबरलाइट की चट्टाने पाई गई थीं. बाद में यहां हुए खनन में हीरों की मौजूदगी मिली थी. माना जाता है कि बकस्वाहा में हीरों की मौजूदगी पन्ना से भी 15 गुना ज्यादा है. पन्ना में 22 लाख कैरेट हीरे हैं, इसमें से 13 लाख कैरेट हीरों का खनन किया जा चुका है. हालांकि पर्यावरण अनुमतियों और अन्य कानूनी पेचीदगियों के चलते रियो टिंटा और आदित्य बिड़ला समूह की एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड पीछे हट चुकी है.

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सरकार नियम प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, 10 साल बाद खनन की उम्मीद

करीब 10 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार बक्सवाहा के बंद डायमंड प्लांट में एक बार फिर खनन शुरू कराने के लिए निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रही है. 13 अगस्त को मुंबई में होने जा रही डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट में रियो टिंटो, ऐस्सेल माइनिंग, डी वियर्स, वेदांता, एनएमडीसी सहित कई दूसरी बड़ी कंपनियों को बुलाया गया है. राज्य सरकार द्वारा खनन की अनुमतियों और अन्य प्रक्रियाओं का भी सरलीकरण किया जा रहा है, ताकि निवेश की राह आसान हो सके. राज्य सरकार को उम्मीद है कि हीरा खदान की नीलामी से सरकार की झोली में करोड़ों रुपए आएंगे.

खदान के साथ जुड़ा है पर्यावरण का बड़ा मुद्दा

हालांकि, हीरा खनन के साथ पर्यावरण से जुड़ा बड़ा मुद्दा भी है. हीरा खनन से 382 हेक्टेयर वन भूमि सीधे तौर से प्रभावित होगी. इसके चलते यहां बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे. इसकी वजह से यहां रहने वाले वन्य-जीव प्रभावित होंगे.

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