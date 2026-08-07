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छतरपुर की धरती हीरों से भरेगी मध्य प्रदेश सरकार की झोली, 13 को मुंबई में निवेशकों से चर्चा

भोपाल: मध्य प्रदेश के पन्ना को अपनी बेशकीमती हीरों की खदान के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, लेकिन 22 साल पहले छतरपुर के बक्सवाहा में खोजी गई हीरे की खदान जल्द ही हीरा उगलना शुरू करेगी. इस खदान में अनुमान के मुताबिक करीब 3 मिलियन कैरेट हीरों का भंडार मौजूद है, जिसके खनन के लिए राज्य सरकार निवेशक ढूंढने जा रही है. इसके लिए 13 अगस्त को राज्य सरकार मुंबई में डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट आयोजित करने जा रही है. इसमें हीरा खनन के क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों से हीरा खनन को लेकर चर्चा की जाएगी.

करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था सर्वे

छतरपुर के बकस्वाहा में देश के सबसे बड़े हीरा भंडार का अनुमान है. माना जा रहा है कि बकस्वाहा की खदान में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे मौजूद हैं. हालांकि पर्यावरण से जुड़े गंभीर मुद्दे को लेकर खनन का काम कई सालों से अटका हुआ है. दरअसल, इन हीरों के खनन के लिए पूर्व में 382 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई थी. इन भूमि पर वन विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया कि यहां करीब ढाई लाख पेड़ मौजूद हैं. बकस्वाहा में हीरों की खोज का काम साल 2000- 2005 के बीच आस्ट्रेलाई कंपनी रियोटिंटो द्वारा किया गया था.

13 अगस्त को निवेशकों से चर्चा करेगी सरकार (ETV Bharat)

बकस्वाहा में कई स्थानों पर किंबरलाइट की चट्टाने पाई गई थीं. बाद में यहां हुए खनन में हीरों की मौजूदगी मिली थी. माना जाता है कि बकस्वाहा में हीरों की मौजूदगी पन्ना से भी 15 गुना ज्यादा है. पन्ना में 22 लाख कैरेट हीरे हैं, इसमें से 13 लाख कैरेट हीरों का खनन किया जा चुका है. हालांकि पर्यावरण अनुमतियों और अन्य कानूनी पेचीदगियों के चलते रियो टिंटा और आदित्य बिड़ला समूह की एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड पीछे हट चुकी है.