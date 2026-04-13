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गरीबों का 'फ्रिज' है यह मटका, छतरपुर में गर्मी चढ़ते ही बढ़ी मांग, सरकार की बेरुखी से संकट में कारीगर

गरीबों का 'फ्रिज' है यह मटका ( ETV Bharat )