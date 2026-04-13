गरीबों का 'फ्रिज' है यह मटका, छतरपुर में गर्मी चढ़ते ही बढ़ी मांग, सरकार की बेरुखी से संकट में कारीगर

गरीबों का 'फ्रिज' है यह मटका, छतरपुर में गर्मी चढ़ते ही बढ़ी मांग, सरकार की बेरुखी से संकट में कारीगर
छतरपुर में मुनाफा नहीं मिलने से परेशान मटका कारीगर, सरकार से की 'माटी कला बोर्ड' जैसी योजनाओं का लाभ देने की बात.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 11:40 AM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे छतरपुर जिले में देशी फ्रिज यानी मटकों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी. कोरोना काल के दैरान से ही लोगों ने डर के मारे फ्रिज का पानी पीना कम कर दिया था और देशी मटकों के पानी से ही अपनी प्यास बुझाते थे. लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण मटका बनाने वाले कारीगर आज परेशान हैं और पुश्तैनी धंधा बदलने की फिराक में है तो कई परिवार बदल भी चुके हैं.
देसी मटकों की बढ़ी डिमांड
गर्मी का मौसम शुरू होते ही छतरपुर के मिट्टी के मटकों की मांग एक बार फिर तेज हो गई है. 'देशी फ्रिज' और प्राकृतिक फिल्टर के रूप में पहचान बना चुके ये मटके न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी बड़ी मात्रा में सप्लाई किए जा रहे हैं. कोरोना काल के बाद लोगों का झुकाव फ्रिज के ठंडे पानी की बजाय मटके के प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक पानी की ओर बढ़ा है, जिससे हर घर में इनकी डिमांड देखी जा रही है.
छतरपुर के पन्ना नाका, कॉलेज तिराहा, बस स्टैंड और महोबा रोड जैसे प्रमुख स्थानों पर मटकों की बिक्री जोरों पर है. बाजार में छोटे-बड़े मटकों की कीमत 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है, जबकि सामान्य घड़ा 60 से 100 रुपये में मिल रहा है. टोटी वाले और बिना टोटी वाले मटकों की विशेष मांग बनी हुई है. हालांकि बढ़ती मांग के बावजूद कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है.
मेहनत के मुताबिक नहीं मिलता मुनाफा
मटके बनाने वाले कारीगर कृष्णा प्रजापति बताते हैं कि, ''इस काम में मेहनत और लागत दोनों ही ज्यादा हैं, लेकिन मुनाफा बेहद कम मिलता है. मटका तैयार करने की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है. मिट्टी को भिगोना, छानना, उसमें गोबर कंडे की राख मिलाना, आकार देना, सुखाना और फिर रंगाई-पुताई करना बहुत मेहतर लगती है.'' कारीगरों बताते हैं, काली मिट्टी से बने मटके ज्यादा मजबूत और ठंडक बनाए रखने में बेहतर होते हैं, लेकिन मिट्टी भी उन्हें बाजार से महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है. एक ट्रॉली मिट्टी की कीमत करीब 3 से 5 हजार रुपये तक पहुंच जाती है, जिससे लागत और बढ़ जाती है.
माटी कला बोर्ड जैसी योजनाओं का लाभ देने की मांग
मटका बनाने बाकी महिला मल्लू प्रजापति बताती हैं, ''छतरपुर के रावतन मोहल्ले एवं सटई रोड़ इलाके में उनकी समाज के लोग आज भी पारंपरिक व्यवसाय पर निर्भर है और उन्हें इसके अलावा कोई अन्य काम नहीं आता. मटकों का सीजन केवल दो महीने का होता है, जिससे पूरे साल का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है.'' महिला मल्लू प्रजापति कहती हैं, सरकार से मांग है कि इस पारंपरिक कला को प्रोत्साहन दिया जाए और ‘माटी कला बोर्ड’ जैसी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, तो इसे उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है.
लेकिन योजना का प्रचार प्रसार ना होने के कारण कारीगरों को इन योजनाओं की जानकारी तक नहीं है. जिससे वे सरकारी मदद से वंचित हैं. चिलचिलाती गर्मी में मटके का पानी जहां लोगों को राहत देता है. वहीं यह पारंपरिक हुनर आज भी अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है. मिट्टी के बर्तन के कारीगर का कृष्णा प्रजापति बताते हैं, ''यह काम हम लोगों का पुस्तैनी है, बड़ी मेहनत लगती है. एक दिन में 10 ही मटके बनते हैं, महीनों पहले से काम शुरू हो जाता है, छतरपुर के मटकों की मांग कई शहरों में है.''
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मटके के पानी के फायदे
छतरपुर जिला होस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर रवि सोनी बताते हैं, ''मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा और शुद्ध होता है. यह पाचन तंत्र को बेहतर रखने, शरीर को हाइड्रेट करने और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है. फ्रिज के पानी में क्लोरीन और अन्य रसायन हो सकते हैं, वनस्पत मटके का पानी इनसे मुक्त होता है.''
क्या कहते हैं कारीगर
मटका कारीगर कृष्णा प्रजापति कहते हैं, ''मेरा पूरा परिवार घर पर ही मटके बनाते हैं, सिर्फ सीजन का काम है उसके बाद कुछ नही है. माटी कला बोर्ड योजना की जानकारी है लेकिन लाभ कोई नही मिलता. धीरे धीरे कई लोग धंधा भी बदल चुके हैं. दूसरे कामों में लगे हैं.'' वहीं, मटका कारीगर सोनू प्रजापति कहते हैं, ''मिट्टी 5 हजार की मिलती है, नौंगांव से आती है, मेरा पुशेतैनी काम है, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं.''
छतरपुर जिला पंचायत CEO नम शिवाय अरजरिया कहते है "माटी कला बोर्ड योजना के तहत इन कारीगरों को लाभ दिया जाता है, जो लोग इस काम को करते हैं, उन्हें आवेदन करना चाहिए, हरेक पात्र व्यक्ति को लाभ मिलेगा.''