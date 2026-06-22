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चंदेल राजाओं के सामने मॉडर्न सैटेलाइट फेल, 1000 साल पहले की बेजोड़ वॉटर इंजीनियरिंग

बुंदेलखंड में चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए जलस्रोतों को पुनर्जीवित कर दिया जाए तो सूखा बेअसर साबित होगा.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 6:54 PM IST

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छतरपुर/टीकमगढ़ : पूरा बुंदेलखंड सूखे के लिए अभिशप्त है. बुंदेलखंड का भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि यहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में बारिश बहुत कम होती है. बुंदेलखंड के अधिकांश इलाकों में सिंचाई पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है. पानी की किल्लत से पैदा हुई समस्याओं के कारण ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर लोग पेट की खातिर पलायन करते हैं.

सूखे की समस्या से निपटने के लिए करीब एक हजार साल पहले छतरपुर, टीकमगढ़ जिले में राज करने वाले चंदेल राजाओं ने ऐसी जल संरचाएं विकसित की थीं, जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं. वर्तमान में ड्रोन, जीपीएस, सैटेलाइट सर्वे और हाई-फाई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं. लेकिन चंदेल काल के शासन में अपनाई गई विज्ञान पद्धित के सामने ये नए यंत्र भी फेल हैं.

Chandel rulers water sources
सारे तालाब आपस में इंटर कनेक्ट (ETV BHARAT)

एक हजार साल पहले की लाजवाब इंजीनियरिंग

9वीं से 12वीं सदी के बीच चंदेल राजाओं ने छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में पानी की किल्लत और सूखे से निपटने के लिए गजब की इंजीनियरिंग कर जलस्रोत तैयार किए गए. बारिश के दौरान वर्षा का पूरा जल इन जलस्रोतों में जमा होने लगा. इसका लाभ ये हुआ कि अगर 3 से 4 साल अगर विकराल सूखा भी पड़ गया तो खेती के साथ ही मनुष्यों व पशुओं के लिए पानी इन जलस्रोतों से मिलता रहता था.

चंदेल राजाओं ने जलस्रोतों को 3 कैटेगिरी में बांटा

चंदेल राजाओं ने जलस्रोतों को 3 कैटेगरी में बांटा. जलस्रोतों को इस प्रकार से डिजाइन कराया गया कि भीषण गर्मी के दौरान भी ये जलस्रोत लबालब भरे रहते थे. चंदेल काल की महात्वाकांक्षी योजना तालाब थे. हर गांव में एक से दो तालाब ऐसी जगह बनाए गए, जिससे पहाड़ों व गांवों का पानी बहकर सीधा यहां पहुंचे. जल स्रोत की इस पहली कैटेगरी के साथ नहरें बनाई गईं. ये नहरें बड़े तालाबों से कनेक्ट रहती थी. इनकी मदद से बड़े जलस्रोत जैसे तालाब से पानी सीधे खेतों में पहुंचता था. खास बात ये है कि ये नहरें इस प्रकार डिजाइन की गई कि तालाब से दूरदराज के खेतों में पानी बिना किसी पंप के पहुंचता था.

Chandel rulers water sources
चंदेल काल के शासकों के बनवाए तालाब आज बड़े जलस्रोत (ETV BHARAT)

इसके अलावा बेर और बावड़ियों के रूप में अन्य जलस्रोत विकसित किए गए. बेर व बावड़ी पब्लिक के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत हुआ करती थीं. बावड़ी में घुमावदार सीढ़ियों वाली विशाल संरचनाएं बनाई गईं. छतरपुर, टीकमगढ़ जिले में आज भी कई बेर व बावड़ियां ऐसी हैं, जिनमें पर्याप्त पानी है.

बुंदेल राजाओं ने सहेजी चंदेलों की विरासत

चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए तालाबों, कुएं, बेर-बावड़ियों को सहेजने का काम बुंदेल राजाओं ने किया. लेकिन इसके बाद इन जलस्रोतों की हालत बद से बदतर होती गई. बीते कई दशकों से इन जलस्रोतों पर अतिक्रमण कर लिया गया. जिन पर अतिक्रमण नहीं हुआ, उनकी देखरेख नहीं की गई. ऐसे कई जलस्रोत देखरेख के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो गए. हालांकि बीते दो साल से छतरपुर और टीकमगढ़ के कई जलस्रोतों पर जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर काम किया है. इसका नतीजा है कि अब अधिकांश तालाबों के साथ ही प्राचीन कुओं व बेर-बावड़ी रौनक बिखेरने लगी हैं.

बावड़ियों व कुओं की बेमिसाल डिजाइन

छतरपुर जिले में चंदेलकालीन समय में जल संकट से निपटने के लिए बेमिसाल डिजाइन के जरिये पूरे साल पानी से लबालब रहने वाले तालाबों, बावडियो एवं कुओं की श्रृंखला तैयार की थी, जो आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए थे. इनमें से कई जलस्रोतों में आज भी जल सुरक्षित है. छतरपुर जिले में 66 बावड़ियां हैं. 52 बावड़ियां की संरचना में सुधार किया गया है और इसमें पानी का स्तर भी अच्छा है.

टीकमगढ़ में कई तालाब पुनर्जीवित हुए

टीकमगढ़ में भी जिला प्रशासन ने चंदेलकालीन तालाबों को संरक्षित करने का अभियान छेड़ा. इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है. प्रशासनिक मुस्तैदी से जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाया गया. अतिक्रमण हटने के बाद पठा तालाब, माडूमर तालाब, महेंद्र सागर तालाब की रौनक बढ़ गई है. वृंदावन तालाब के अलावा हनुमान सागर तालाब भी लबालब है.

इंटर कनेक्ट तकनीक से बनवाए तालाब

छतरपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर व इतिहासकार प्रो. पीके जैन बताते हैं "छतरपुर जिले में चंदेलकालीन तालाब, कुएं, बावड़ी आज भी हैं. इनका पानी गर्मियों में भी नहीं सूखता, लेकिन ये जलस्रोत बदहाली के शिकार हैं. चंदेलकालीन तालाबों की संरचना आज की इंजीनियरिंग को भी फेल करती है. सारे तालाब अंडरग्राउंड वाटर चैनल द्वारा एक-दूसरे कनेक्ट रहते थे, ताकि एक तालाब भरने पर अतिरिक्त पानी बहकर दूसरे में चला जाए और पूरे साल पानी पर्याप्त बना रहा."

छतरपुर जिले में चंदेलकाल की 70 बावड़ियां

इतिहास के जानकार शंकर लाल सोनी बताते हैं "छतरपुर में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाये गए 7 तालाब आज भी हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इन तालाबों में पानी कभी नहीं सूखता था. इनको संरक्षित ओर गहरीकरण करने की बहुत जरूरत है ताकि आने वाली पीढियां इनका इस्तेमाल कर सकें और इनका इतिहास जान सकें. छतरपुर जिले में चंदेल काल की करीब 70 बावड़ियां मौजूद हैं."

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