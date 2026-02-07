तालाब की जलकुंभी में 48 घंटे से फंसे नंदी महाराज के रेस्क्यू में जुटा पूरा मोहल्ला
छतरपुर में तालाब में फंसे बैल की चीख आखिरकार लोगों तक पहुंची. फिर शुरू हुआ रेस्क्यू. कई लोगों ने 2 घंटे बहाया पसीना.
Published : February 7, 2026 at 5:59 PM IST
छतरपुर : तालाबों में कीचड़, जलकुंभी और बेहिसाब गंदगी आम बात हो गई है. ऐसे तालाबों में अक्सर हादसे होते देखे गए गए. छतरपुर के प्राचीन तालाब ग्वाल मगरा में भी एक बैल की जान जाते-जाते बची. ये बैल 48 घंटे से तालाब में जलकुंभी और कीचड़ में फंसकर तड़प रहा था. जब उसकी चीख लोगों ने सुनी तो रेस्क्यू करने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग रस्से-बल्लियां लेकर जुट गए. दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बैल को तालाब से बाहर निकाला जा सका.
घास खाने के लालच में तालाब में फंसा बैल
छतरपुर के ग्वाल मगरा तालाब में बैल पानी पीने नहीं बल्कि जलकुंभी को हरी घास समझकर खाने के लिए उतरा. ये तालाब कचरे से भी भरा पड़ा है. तालाब में जलकुंभी चारों ओर है. दूर से देखने में लगता ही नहीं कि ये तालाब है. ऐसा लगता है कि ये कोई घास का मैदान है. घास खाने के लालच में नंदी महाराज उतरे. उतरते ही बैल जलकुंभी और कीचड़ में फंस गया. उसने बाहर आने की बहुत कोशिश की. जब वह बहुत प्रयास करके थक गया तो वहीं गिर गया.
बैल के कराहने की आवाज लोगों ने सुनी
ठंड के मौसम में पानी और कीचड़ में बैल 48 घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहा. शनिवार को जब कुछ लोगों ने बैल के कराहने की आवाज सुनी तो पास में गए. लोगों ने देखा कि बैल तालाब से नहीं निकल पा रहा. इसके बाद मोहल्ले में कई लोगों से रेस्क्यू के लिए कहा गया. देखते ही देखते मौके पर पूरा मोहल्ला जमा हो गया. लोगों ने अपने घरों से रस्से व बल्लियां लानी शुरू कर दी. 20 से 25 लोग तालाब में उतरे और रस्से व बल्लियों की तरकीब बनाकर बैल को निकालने का प्रयास किया.
सालों से तालाब की सफाई नहीं हुई
स्थानीय निवासी हरीश ताम्रकार बताते हैं "नगरपालिका को फोन लगाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला. फिर मोहल्ले के लोगों ने मिलकर बैल का रेस्क्यू किया. वर्षों से तालाब की सफाई नहीं हुई. तालाब में भारी मात्रा में जलकुंभी और घास उग आई है, जिससे यह घास का मैदान जैसा दिखाई देता है."
घास के भ्रम में जानवर खाने के लालच में तालाब में उतर जाते हैं और फंसकर डूब जाते हैं. कई जानवर इस तालाब में मर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की कोई ध्यान नहीं दे रहा. नगरपालिका CMO माधुरी शर्मा का कहना है "तालाब की सफाई का कार्य चल रहा है."