छतरपुर में आवारा सांड का आतंक, घर के बाहर खड़े बुजुर्ग को उठाकर फेंका, देखें CCTV फुटेज
छतरपुर में आवारा सांड लोगों के लिए बने खतरा, बुजुर्ग को उठाकर जमीन पर पटका, अस्पताल में इलाज जारी, साडों के कहर से रहवासी परेशान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 3:36 PM IST
छतरपुर: शहर में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगरपालिका इनको पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है. सांडों की वजह से आए दिन बड़े-बुजुर्ग और बच्चे चोटिल हो रहे हैं. सोमवार को एक बार फिर 2 आवारा सांडों की लड़ाई का शिकार एक बुजुर्ग हो गया. सांड ने बुजुर्ग को घर के बाहर ही उठाकर फेंक दिया, जिससे वह चोटिल हो गए हैं. उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.
बुजुर्ग को सांड ने उठाकर पटका
यह घटना छतरपुर शहर के सिटी कोतवाली इलाके की है. बुजुर्ग लालजी घर के बाहर खड़े थे. वहीं उनके पास 2 सांड टहल रहे थे, अचानक से एक सांड ने उन्हें सींघ से उठाकर जमीन पर फेंक दिया. घटना को देख पास में खड़े परिवार के लोगों ने उनको उठाया और तुरंत हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया उनकी कमर की हड्डी टूट गई. जिसके बाद उनका ऑपरेशन तक करना पड़ा. सांडों के आतंक से शहरवासी आए दिन परेशान होते रहते हैं. अक्सर देखने को मिलता है कि शहर के व्यापारी और राहगीर सांड की वजह से परेशान रहते है.
शहर में मुसीबत बने अवारा सांड
कुछ महीने पहले भी एक आवारा सांड ने बड़ी कुंजरेटि इलाके में एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया था. सांड ने उन्हें उठाकर फेंक दिया था, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. इससे पहले आवारा सांड ने छतरपुर के बस स्टैंड में लगे फल ठेले पर छलांग लगा दी थी. जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. बीते कुछ महीनों पहले एक वीडियो छतरपुर से सर्कुलेट हुआ था, जिसमें एक युवक सांड की सवारी करता हुआ दिख रहा था. यह वीडियो छत्रसाल चौराहे का बताया गया था.
सांड के आतंक से व्यापारी परेशान
शहर में बढ़ रही सांड की घटनाओं पर व्यापारी गिरजा पाटकर ने कहा, "नगरपालिका की नाकामी है कि सांड की घटना पर लगाम नहीं लग रही है. आए दिन आवारा सांडों की वजह से लोग चोटिल हो रहे हैं और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है. दुकानदारों में दहशत बनी रहती है. शहर के मुख्य बाजार में सांडों के आतंक के कारण ग्राहक भी नहीं आते, जिससे व्यापार मंदा होता जा रहा है. सोमवार को सांड ने कोतवाली के पीछे एक बुजुर्ग को उठाकर फेंका दिया है, जिससे वह घायल हो गए हैं. इस पर छतरपुर नगरपालिका सीएमओ माधुरी शर्मा ने कहा, "मामले की जानकारी लगी है, आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए टीम लगी है. आज फिर बात करती हूं."